Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tín dụng

(GLO)- Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được kỳ vọng sẽ tạo bước hoàn thiện quan trọng về thể chế, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.

Với nhiều điểm mới về cơ chế tổ chức, phối hợp và bảo đảm nguồn lực, Nghị định mở ra điều kiện để nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả hơn. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh về nội dung này.

* Thưa bà, Nghị định số 06/2026/NĐ-CP có những điểm mới cốt lõi nào đáng chú ý?

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi. Ảnh: D.Đ - Nghị định số 06/2026/NĐ-CP là bước hoàn thiện mang tính hệ thống đối với Ngân hàng CSXH sau hơn 20 năm hoạt động, với 7 chương, 50 điều. Điểm cốt lõi của Nghị định là xác lập đầy đủ vị trí pháp lý, mô hình tổ chức và cơ chế quản trị theo hướng minh bạch, thống nhất, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, Nghị định còn làm rõ vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm nguồn lực, từ cấp vốn điều lệ, cấp bù lãi suất đến hỗ trợ chi phí quản lý, qua đó khẳng định tính đặc thù của tín dụng chính sách (TDCS), không vì mục tiêu lợi nhuận mà hướng tới an sinh xã hội. Đồng thời, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương được quy định cụ thể hơn, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ. Một điểm mới mang tính nền tảng là Nghị định xác lập cơ chế huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong triển khai TDCS, từ Trung ương đến cơ sở. Nhờ đó, nguồn vốn không chỉ được phân bổ mà còn được tổ chức thực hiện hiệu quả, gắn với từng địa bàn, đối tượng cụ thể, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

* Nghị định số 06/2026/NĐ-CP sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả TDCS trong thực tiễn?

- Nghị định số 06/2026/NĐ-CP tạo nền tảng pháp lý vững chắc, nâng cao tính ổn định, an toàn và hiệu quả của hệ thống TDCS. Khi nguồn lực được bảo đảm tốt hơn, ngân hàng và các phòng giao dịch có điều kiện mở rộng quy mô cho vay, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Bên cạnh đó, Nghị định còn đánh dấu bước chuyển từ cách tiếp cận “hỗ trợ vốn đơn thuần” sang “tạo sinh kế bền vững”, gắn TDCS với các chương trình phát triển KT-XH. Đây là định hướng lâu dài, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế tình trạng tái nghèo. Thực tế tại tỉnh cho thấy, năm 2025, tổng nguồn vốn đạt 16.592 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 6.422 tỷ đồng với hơn 86.858 lượt hộ vay; tổng dư nợ đạt 16.570 tỷ đồng với hơn 259 nghìn hộ còn dư nợ, chiếm 30,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,12%, cho thấy chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt và trở thành động lực để tỉnh, các địa phương phát triển.

* Với đặc thù của địa phương, Nghị định mới sẽ mở ra những cơ hội gì cho tỉnh?

- Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 135 đơn vị hành chính cấp xã, phường với dân số khoảng 3,58 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% dân số với 47 dân tộc. Đây là địa bàn có nhu cầu lớn về vốn TDCS để phát triển sản xuất, giảm nghèo và nâng cao đời sống. Trong bối cảnh đó, Nghị định số 06/2026/NĐ-CP tạo điều kiện để tỉnh chủ động hơn trong huy động và sử dụng nguồn lực, nhất là thông qua cơ chế ủy thác từ ngân sách địa phương. Mặt khác, việc làm rõ trách nhiệm của cấp cơ sở giúp nâng cao hiệu quả triển khai chính sách đến từng thôn, buôn, làng. Quan trọng hơn, việc gắn TDCS với các chương trình phát triển KT-XH sẽ giúp tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Chư Prông có điều kiện đầu tư máy móc, cây giống để phát triển kinh tế. Ảnh: D.Đ

* Theo bà, việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa như thế nào đối với việc triển khai Nghị định số 06/2026/NĐ-CP?

- Hiệu quả của TDCS phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chính trị ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.811 tổ tiết kiệm và vay vốn cùng 27 phòng giao dịch ngân hàng CSXH, tạo thành mạng lưới rộng khắp đến từng thôn, buôn, làng. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai chính sách hiệu quả. Thông qua các tổ này, nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thiết thực. Đồng thời, đây cũng là kênh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Việc triển khai hiệu quả Nghị định tại cơ sở không chỉ nâng cao chất lượng tín dụng mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

* Để Nghị định số 06/2026/NĐ-CP thực sự đi vào cuộc sống, thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp nào?

- Để Nghị định số 06/2026/NĐ-CP phát huy hiệu quả, tỉnh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò của TDCS. Năm 2025, từ nguồn vốn chính sách, các đơn vị đã hỗ trợ hơn 7.000 hộ sản xuất kinh doanh; xây dựng hơn 58.000 công trình nước sạch; gần 5.000 hộ xây dựng, sửa chữa nhà; tạo việc làm cho hơn 31.000 lao động; giúp 12.978 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,38% xuống 2,19%. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường huy động nguồn lực, gắn TDCS với các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng đào tạo cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi hiệu quả vốn vay; phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội trong hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất, sử dụng vốn hiệu quả. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, Nghị định số 06/2026/NĐ-CP sẽ thực sự trở thành “đòn bẩy” quan trọng, góp phần phát triển bền vững.

* Xin cảm ơn bà!