(GLO)- Công tác thu thuế nội địa hơn 4 tháng đầu năm ghi nhận tín hiệu rất khả quan, tạo nguồn lực để tỉnh Gia Lai đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hiện các sở, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, nhằm đảm bảo dự toán thu đã được UBND tỉnh giao.

Kết quả tích cực nhưng áp lực còn lớn

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số, nên rất cần nguồn lực để đầu tư phát triển. Vì thế, UBND tỉnh yêu cầu thu thuế nội địa tăng thêm hơn 4.395 tỷ đồng so với dự toán đã được HĐND tỉnh giao (27.082 tỷ đồng).

Đáng mừng là công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan. Tính đến ngày 5-5, toàn tỉnh thu được 12.769 tỷ đồng tiền thuế, trong đó thu thuế nội địa hơn 9.411 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận được chia), đạt 61,7% dự toán năm (15.260 tỷ đồng), tăng 83,4% so với cùng kỳ năm trước.

Có đến 67/135 phường, xã đảm bảo số thu vượt trên 60% dự toán thu ngân sách năm 2026 đã được tỉnh giao.

Thuế tỉnh kiểm tra công tác xuất và lưu trữ hóa đơn xuất bán xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu số 4 trên đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: T.S

Tuy nhiên, so với dự toán đã được UBND tỉnh giao, số thu còn lại cần phải đảm bảo là rất lớn. Đáng chú ý là nguồn thu từ tiền sử dụng đất - một trong những nguồn thu lớn trong cơ cấu thu nội địa giảm mạnh.

Đến ngày 5-5, toàn tỉnh mới chỉ thu được 2.840 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán năm. Tại các địa phương, công tác thu ngân sách cũng không đồng đều, có sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị, trong đó 27/135 xã, phường có số thu thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của tỉnh.

Áp lực càng tăng khi các chính sách hỗ trợ thuế như: miễn thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; đặc biệt, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%... có hiệu lực thi hành, làm giảm thu hàng nghìn tỷ đồng.

Nỗ lực đảm bảo dự toán thu thuế nội địa

Để đảm bảo dự toán thu thuế nội địa, ngành Thuế tỉnh đã phát huy hệ sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát tất cả nguồn thu, sắc thuế, tính toán dư địa phát sinh trên các lĩnh vực.

Kịch bản quản lý, thu thuế các tháng còn lại năm 2026 đã được Thuế tỉnh phân giao cho các phòng chuyên môn và 11 đội thuế cơ sở phụ trách địa bàn 135 xã, phường thực hiện theo phương châm: “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Hiện toàn ngành tập trung đưa chính sách hỗ trợ vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người nộp thuế, giúp người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, tư vấn hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp thuế đúng và đủ trên môi trường điện tử. Các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng cũng được khai thác tối đa, đi kèm với việc xử lý, truy thu nợ thuế và ngăn chặn gian lận, trốn thuế.

Thuế tỉnh cũng tiếp tục theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án điều hành, chỉ đạo thu kịp thời.

Cùng với đó là dự báo thu hằng tháng, hằng quý sát với thực tế phát sinh và nhận diện rủi ro, từ đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh có kịch bản, giải pháp trong công tác điều hành, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - khẳng định: Số thu do ngành thuế thực hiện đạt kết quả tốt, nhưng không vì thế mà chủ quan, toàn thể cán bộ, công chức ngành tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026 đã được UBND tỉnh giao.

Trong khi đó, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát, nắm chắc nguồn thu nhằm thu đúng, thu đủ và đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang, đơn vị còn tích cực hướng dẫn các cơ quan, địa phương tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh triển khai dự án, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư có sử dụng đất để sớm đấu thầu, đấu giá, thu tiền sử dụng đất theo quy định, bổ sung nguồn thu ngân sách.

Khu đất K200 trên đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) nằm trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Ảnh: T.S

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất thông qua đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và tổ chức đấu giá quỹ đất.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai đấu giá khoảng 23 khu đất dự án, kỳ vọng thu hơn 2.983 tỷ đồng; đồng thời đấu giá hơn 22 khu đất ở tại các địa phương, dự kiến thu khoảng 1.373 tỷ đồng bổ sung ngân sách. Ông Ngô Tùng Sơn cho biết, Trung tâm sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đấu giá và thu tiền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.