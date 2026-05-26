Xây dựng kho xăng dầu có sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ động thổ dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Đây là dự án kho dự trữ xăng dầu đầu tiên của HP OIL trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng sức chứa 4.700 m³.

Dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định được triển khai trên diện tích khoảng 3,3 ha, với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam làm chủ đầu tư và được quy hoạch tại khu vực liền kề Cảng cá Tam Quan.

Dự án gồm các hạng mục: kho chính xăng dầu có tổng sức chứa 4.700 m³; bến thủy nội địa chuyên dụng (kết cấu dạng phao nổi) có khả năng tiếp nhận tàu vận tải đến 5.000 tấn, cùng một số hạng mục giao thông kết nối ven biển.

Chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Ảnh: Đức Hải

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động và dự kiến sẽ đóng góp 120-150 tỷ đồng/năm vào ngân sách nhà nước (chưa bao gồm tiền thuê đất).

Kho xăng dầu HP OIL Bình Định không chỉ đảm bảo cung ứng nhiên liệu ổn định cho tàu đánh bắt xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần, tàu vận tải, mà còn góp phần ổn định giá nhiên liệu, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả sản xuất của ngư dân.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ ngư dân gặp khó khăn ở phường Hoài Nhơn Bắc.