Xây dựng kho xăng dầu có sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ động thổ dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Đây là dự án kho dự trữ xăng dầu đầu tiên của HP OIL trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng sức chứa 4.700 m³.

Dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định được triển khai trên diện tích khoảng 3,3 ha, với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam làm chủ đầu tư và được quy hoạch tại khu vực liền kề Cảng cá Tam Quan.

Dự án gồm các hạng mục: kho chính xăng dầu có tổng sức chứa 4.700 m³; bến thủy nội địa chuyên dụng (kết cấu dạng phao nổi) có khả năng tiếp nhận tàu vận tải đến 5.000 tấn, cùng một số hạng mục giao thông kết nối ven biển.

Chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Ảnh: Đức Hải

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động và dự kiến sẽ đóng góp 120-150 tỷ đồng/năm vào ngân sách nhà nước (chưa bao gồm tiền thuê đất).

Kho xăng dầu HP OIL Bình Định không chỉ đảm bảo cung ứng nhiên liệu ổn định cho tàu đánh bắt xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần, tàu vận tải, mà còn góp phần ổn định giá nhiên liệu, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả sản xuất của ngư dân.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ ngư dân gặp khó khăn ở phường Hoài Nhơn Bắc.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

