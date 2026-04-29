Phường Diên Hồng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan chuyên môn của phường và 100 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Đại diện Thuế cơ sở 8 trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về thuế, kế toán, thủ tục hành chính thuế khi thực hiện chuyển đổi.

Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu một số giải pháp ứng dụng công nghệ, phần mềm quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình.

Đại diện các hộ kinh doanh cũng trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và được cơ quan chuyên môn giải đáp, định hướng tháo gỡ.

Đại diện UBND phường Diên Hồng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.