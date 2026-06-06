Giá cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 6-6, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự biến động trái chiều của giá cà phê và hồ tiêu. Theo đó, cà phê tiếp đà giảm 200 đồng/kg, trong khi hồ tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê hiện giao dịch quanh mức 85.900 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 85.100 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước.

Cà phê tiếp đà giảm 200 đồng/kg trong ngày 6-6. Ảnh: M.T

Theo các tổ chức phân tích quốc tế, triển vọng nguồn cung dồi dào từ Brazil đang là yếu tố chính gây áp lực lên giá cà phê. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 có thể đạt kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng khoảng 14% so với niên vụ trước.

Ngược lại, sau chuỗi ngày giao dịch đi ngang và điều chỉnh giảm nhẹ, thị trường hồ tiêu trong nước đã lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay, đưa mặt bằng giá lên mức 137.000-140.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng là 2 địa phương dẫn đầu cả nước về giá thu mua, đạt mốc 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh cũng tăng lên 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Sau chuỗi ngày giao dịch đi ngang và điều chỉnh giảm nhẹ, thị trường hồ tiêu trong nước đã lấy lại đà tăng. Ảnh: M.T

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hồ tiêu còn lại trong dân đang giảm dần sau cao điểm thu hoạch, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ các đơn hàng xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá tiêu giữ được mặt bằng cao và phục hồi trở lại trong những ngày đầu tháng 6.

Mặc dù chưa tạo ra đợt tăng mạnh, song việc giá hồ tiêu quay trở lại ngưỡng 140.000 đồng/kg được xem là tín hiệu tích cực đối với người trồng, nhất là trong bối cảnh chi phí sản xuất và vật tư nông nghiệp vẫn đang ở mức cao.