Ngày 14-6, giá cà phê và hồ tiêu cùng khởi sắc

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (14-6) ghi nhận sự khởi sắc của giá cà phê và hồ tiêu. Trong đó, cà phê tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/kg, còn hồ tiêu tăng 500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê hiện được thương lái thu mua với giá 89.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng là 89.000 đồng/kg.

Cà phê tại Gia Lai hiện được thương lái thu mua với giá 89.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đây là phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp của thị trường nội địa, giúp giá cà phê nhanh chóng lấy lại phần lớn mức giảm ghi nhận trong tuần trước.

Trong bối cảnh tồn kho thấp, thời tiết bất lợi và tâm lý găm hàng từ phía nông dân Brazil, thị trường cà phê vẫn đang nghiêng về trạng thái hỗ trợ giá, dù triển vọng dài hạn phụ thuộc nhiều vào tiến độ thu hoạch thực tế trong những tuần tới.

Đối với hồ tiêu, sau nhiều phiên giao dịch ổn định, thị trường trong nước hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực, dao động trong khoảng 138.500-140.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay dao động trong khoảng 138.500-140.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 140.500 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng tăng lên mức 139.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức giá 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá hồ tiêu Indonesia tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100-6.200 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ ở mức 9.000 USD/tấn.