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Ngày 17-6, giá cà phê giảm nhẹ sau 2 phiên đi ngang

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Thương trường)

(GLO)- Hôm nay (17-6), giá cà phê trong nước giảm nhẹ 200 đồng/kg sau 2 phiên đi ngang. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 89.000-89.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 200 đồng/kg, đang được thương lái thu mua ở mức 89.300 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tiếp tục duy trì ổn định, giữ nguyên mức 89.000 đồng/kg và vẫn là địa phương có giá thấp nhất trong khu vực.

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Giá thu mua cà phê hôm nay dao động trong khoảng 89.000-89.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa 2 dòng sản phẩm chủ lực. Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7-2026 tăng 15 USD/tấn, lên mức 3.624 USD/tấn. Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 0,2 US cent/lb, xuống còn 262,75 US cent/lb.

Đà tăng của Robusta được hỗ trợ bởi lực mua bù vị thế bán khống và những lo ngại về tiến độ thu hoạch tại Brazil khi mưa lớn kéo dài. Nhiều chuyên gia nhận định: Độ ẩm cao bất thường trong giai đoạn thu hoạch có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê cũng như làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên cây trồng.

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