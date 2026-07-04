Giá lúa gạo ngày 4-7: Gạo xuất khẩu đồng loạt khởi sắc

(GLO)- Thị trường lúa gạo trong nước ngày 4-7 duy trì sự ổn định. Trong khi đó, gạo xuất khẩu lại đồng loạt khởi sắc, tăng thêm 3-8 USD/tấn tùy từng mặt hàng.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 516-520 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500-510 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm đạt 349-353 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan hôm nay lại giảm 2 USD/tấn dao động 478-482 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 1 USD/tấn dao động từ 409-413 USD/tấn. Còn đối với Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 1 USD/tấn dao động ở mức 350-354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280-284 USD/tấn.

Ở thị trường trong nước, giá lúa tươi tiếp tục đi ngang. Nhóm lúa thơm như OM 18 và Đài Thơm 8 vẫn giữ mức giá tốt hơn so với các giống phổ thông.

Cụ thể, giá lúa IR 50404 dao động ở mức 5.400-5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 đạt 6.100-6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 có giá 6.200-6.300 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.400-5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 đạt 5.700-5.800 đồng/kg.

Tương tự, giá gạo trong nước ở phiên giao dịch ngày 4-7 vẫn chưa có thay đổi lớn. Các kho và doanh nghiệp xay xát vẫn mua khá thận trọng, ưu tiên giữ tồn kho an toàn trong bối cảnh chi phí logistics và giá vật tư nông nghiệp còn ở mức cao.

Hiện có 2 mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng giá gồm: IR 504 (tăng 50 đồng/kg) dao động ở mức 8.800-8.900 đồng/kg; CL 555 (tăng 100 đồng/kg), lên giá 9.300 - 9.400 đồng/kg. Các chủng loại còn lại như: OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8, OM 380, Sóc thơm… không biến động so với hôm qua.

Ở thị trường bán lẻ, gạo Nàng Nhen tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm như Hương Lài, Nàng Hoa, Jasmine và gạo thơm Thái hạt dài vẫn duy trì mặt bằng ổn định.

Theo đó, giá gạo Hương Lài là 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000-22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm 14.500-15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo thường 14.000-15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000-16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.