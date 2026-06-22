Giá cà phê trong nước ngày 22-6 giảm nhẹ 300 đồng/kg

(GLO)- Ngày 22-6, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 300 đồng/kg sau phiên ổn định cuối tuần. Hiện thương lái đang thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm ở mức 89.200-89.300 đồng/kg.

Thương lái đang thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm ở mức 89.200-89.300 đồng/kg. Ảnh: AI/M.T

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm xuống còn 89.200 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, với 89.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê trong nước quay đầu giảm sau khi đạt xấp xỉ 90.000 đồng/kg cho thấy lực mua trên thị trường vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng bền vững.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng mạnh trên cả 2 sàn giao dịch. Tại London, giá Robusta giao tháng 7-2026 đạt 3.640 USD/tấn, tăng 1,3%; hợp đồng tháng 9 tăng tới 5,8%, lên 3.592 USD/tấn. Tại New York, giá Arabica giao tháng 7-2026 tăng 7%, lên 275,1 cent/pound; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 5,7%, đạt 267,8 cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trên cả 2 sàn giao dịch. Ảnh: AI/M.T

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính hỗ trợ giá cà phê trong tuần qua đến từ những lo ngại liên quan đến điều kiện thời tiết tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, hoạt động mua bù vị thế của các quỹ đầu cơ cũng góp phần thúc đẩy đà tăng. Ngoài ra, một yếu tố khác đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm là nguy cơ hình thành hiện tượng El Nino trong những tháng tới.

Nếu kịch bản thời tiết bất lợi xảy ra, năng suất cà phê niên vụ tới có thể bị ảnh hưởng đáng kể, từ đó làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trong trung và dài hạn.