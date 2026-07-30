Công trình đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Về đích đúng hẹn

(GLO)- Công trình đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với hàng chục mũi thi công hoạt động liên tục ngày đêm.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thi công và chủ đầu tư tăng cường kiểm soát chất lượng, chuẩn bị các điều kiện để công trình sớm đưa vào khai thác.

Nước rút trên công trường

Những ngày cuối tháng 7-2026, trên công trường Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát, máy lu, máy rải bê tông cùng những đoàn xe vận chuyển liên tục hoạt động. Hàng chục mũi thi công được triển khai đồng loạt, các tổ, đội thay ca liên tục, chạy đua hoàn thành những hạng mục trọng yếu.

Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện phần bê tông mặt đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Hải Yến

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát được triển khai trong một gói thầu xây lắp trị giá gần 2.000 tỷ đồng do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thực hiện. Sau gần một năm thi công, công trường luôn duy trì hơn 820 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị cơ giới, tổ chức hơn 30 mũi thi công đồng loạt.

Khối lượng công việc lớn đang dần được hoàn thành. Đến nay, phần nền đường trong phạm vi đường cất hạ cánh cơ bản hoàn thiện; móng cấp phối đá dăm đã hoàn thành toàn tuyến; mặt đường bê tông xi măng, hệ thống thoát nước, hàng rào và các công trình phụ trợ đều bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các đơn vị cũng đang lắp đặt thiết bị hàng không, chuẩn bị cho công tác bay hiệu chuẩn trong tháng 8.

Các nhà thầu huy động máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, đẩy nhanh tiến độ công trình đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Hải Yến

Ông Võ Văn Truyền - Giám đốc điều hành dự án của Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - cho biết: “Hạng mục bê tông được tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục. Toàn bộ công tác đổ bê tông được bố trí vào ban đêm nhằm bảo đảm nhiệt độ, cường độ và chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng không. Cùng với đó, các mũi thi công san nền và hệ thống thoát nước cũng đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ”.

Theo ông Trần Văn Đạo - Giám đốc điều hành các dự án của DACINCO tại tỉnh, DN huy động gần 300 đầu máy, thiết bị cùng khoảng 100 lao động phục vụ thi công. Xác định đây là công trình trọng điểm, nhà thầu đã huy động máy móc hiện đại, đội ngũ kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, chủ động đẩy nhanh các hạng mục san nền, tạo mặt bằng cho các đơn vị khác thi công, góp phần bảo đảm tiến độ dự án.

Khí thế thi công trên công trường thể hiện quyết tâm của các nhà thầu và sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên liên danh. Mỗi hạng mục hoàn thành sớm sẽ tạo điều kiện triển khai các phần việc tiếp theo, góp phần rút ngắn tiến độ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Kiểm soát chặt chất lượng, sẵn sàng vận hành

Đối với công trình hàng không, tiến độ luôn quan trọng nhưng chất lượng mới là yếu tố quyết định. Vì vậy, cùng với việc tăng tốc thi công, các khâu kiểm soát kỹ thuật được thực hiện nghiêm ngặt, từ vật liệu đầu vào đến từng lớp kết cấu, từng mẻ bê tông và từng hạng mục trước khi nghiệm thu.

Công nhân bám công trường giữa nắng nóng, nỗ lực bảo đảm tiến độ công trình đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Hải Yến

Theo ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Trưởng đoàn tư vấn giám sát dự án thuộc Viện KH&CN Giao thông vận tải (Bộ Xây dựng), vật liệu đều được kiểm tra ngay từ nguồn cung. Trên công trường bố trí phòng thí nghiệm hiện trường để kiểm tra liên tục các chỉ tiêu kỹ thuật. Các hạng mục bê tông được thi công trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, có mái che và thực hiện quy trình bảo dưỡng chặt chẽ nhằm bảo đảm tuổi thọ công trình.

Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh - cho biết: Chủ đầu tư đang phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) hoàn thiện thủ tục kỹ thuật, chuẩn bị bay hiệu chuẩn, nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch. Mục tiêu là không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn rút ngắn thời gian chuyển sang vận hành, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, pháp lý và an toàn khai thác.

Trong quá trình kiểm tra dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh đã đề nghị Bộ Xây dựng cho phép thực hiện bàn giao từng phần đối với các hạng mục đã hoàn thành và đủ điều kiện khai thác. Đây là giải pháp nhằm rút ngắn thời gian đưa công trình vào sử dụng, đồng thời tạo điều kiện để ACV và VATM chủ động tiếp nhận, vận hành các hạng mục chuyên ngành ngay sau khi nghiệm thu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây không chỉ là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mà còn là công trình tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Khi đường cất hạ cánh số 2 được đưa vào khai thác, Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay Code E hoặc tương đương, tạo nền tảng thu hút các đường bay mới, trong đó có các chuyến bay charter từ thị trường Đông Bắc Á.