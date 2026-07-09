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Luật Đô thị đặc biệt: Người dân các siêu đô thị sẽ được hưởng lợi gì?

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P.V (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Được xây dựng với mục tiêu tạo cơ chế quản lý phù hợp cho các đô thị đặc biệt, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân và giới chuyên gia.

Theo lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, mục tiêu của luật không phải tạo cơ chế ưu đãi đơn thuần mà xây dựng khung pháp lý đủ mạnh để giải quyết các điểm nghẽn trong quản lý, phát triển đô thị, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

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Theo Luật Đô thị đặc biệt, người dân sẽ được hưởng lợi trước hết từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh internet

Theo định hướng xây dựng dự thảo luật, người dân sẽ được hưởng lợi trước hết từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính chủ động của chính quyền trong đầu tư, quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng.

Thành phố cũng sẽ có điều kiện đẩy nhanh phát triển hệ thống giao thông, đường sắt đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng số, đồng thời xử lý hiệu quả hơn các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển các dịch vụ công hiện đại và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn hơn. Việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn cũng giúp chính quyền thành phố chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khẳng định, nếu Luật Đô thị đặc biệt được ban hành, người dân sẽ là đối tượng đầu tiên được thụ hưởng những thành quả từ các cơ chế, chính sách mới, góp phần xây dựng một đô thị phát triển nhanh, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Hiện dự thảo luật đang tiếp tục được hoàn thiện, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

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