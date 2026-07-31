Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Phường Quy Nhơn chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng điểm đỗ xe công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tình trạng một số hộ kinh doanh chiếm dụng điểm đỗ xe công cộng tại vịnh đậu xe trước số nhà 348 Xuân Diệu (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để phục vụ riêng khách hàng của mình đã gây bức xúc cho người dân và du khách.

Theo phản ánh của một nam tài xế trên mạng xã hội vào ngày 23-7, khi vừa dừng xe ở khu vực này và chưa kịp tắt máy, tài xế đã được 2 thanh niên đến hỏi mục đích đậu xe.

Sau khi biết anh chỉ đưa con đi dạo biển chứ không ăn tại quán hải sản đối diện, 2 người này đề nghị anh di chuyển đi nơi khác. Không muốn xảy ra phiền phức, tài xế đã rời đi.

chan-chinh-tinh-trang-chiem-dung.jpg
Phường Quy Nhơn đã chấm dứt tình trạng chiếm dụng vịnh đậu xe trên đường Xuân Diệu. Ảnh: N.C

Sau đó, khi thấy nhiều người chia sẻ tình huống tương tự, anh kể lại câu chuyện và bày tỏ băn khoăn về việc một số hàng quán ngang nhiên chiếm dụng điểm đậu xe công cộng.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít người cho biết từng bị ngăn cản, xua đuổi khi đỗ xe tại khu vực này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng không gian công cộng, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương và môi trường du lịch.

Trung tá Nguyễn Kiên Trung - Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn - cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 24-7, Công an phường đã mời đại diện 3 quán hải sản đối diện vịnh đậu xe đến làm việc. Qua xác minh, vụ việc liên quan đến quán hải sản T.T. (số 348 Xuân Diệu) do bà V.T.H. làm chủ.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận: Vài ngày trước, con rể bà và 1 nhân viên của quán đã đề nghị 1 tài xế không đỗ xe trước quán. Chủ quán cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự.

Công an phường cũng nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; tuyệt đối không xua đuổi tài xế hoặc tranh chấp chỗ đậu xe.

Theo Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, các vịnh đậu xe trên đường Xuân Diệu được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu đậu, đỗ phương tiện, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đây là các điểm đậu xe công cộng nên mọi phương tiện đủ điều kiện lưu thông trên tuyến đều được phép sử dụng.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại đường Xuân Diệu và một số tuyến khác có bố trí điểm đậu xe công cộng vẫn xảy ra tình trạng một số hộ kinh doanh tự ý “xí phần” để phục vụ riêng khách của quán mình. Hành vi này không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi chung và có thể tạo ấn tượng không tốt đối với du khách.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - khẳng định: Địa phương đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông nhằm góp phần vào thành công của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và giữ vững danh hiệu Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.

Phường đã công khai 2 số điện thoại đường dây nóng (0256.3822844 và 0905645006) để tiếp nhận phản ánh, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

null