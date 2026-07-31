Phường Quy Nhơn chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng điểm đỗ xe công cộng

(GLO)- Tình trạng một số hộ kinh doanh chiếm dụng điểm đỗ xe công cộng tại vịnh đậu xe trước số nhà 348 Xuân Diệu (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để phục vụ riêng khách hàng của mình đã gây bức xúc cho người dân và du khách.

Theo phản ánh của một nam tài xế trên mạng xã hội vào ngày 23-7, khi vừa dừng xe ở khu vực này và chưa kịp tắt máy, tài xế đã được 2 thanh niên đến hỏi mục đích đậu xe.

Sau khi biết anh chỉ đưa con đi dạo biển chứ không ăn tại quán hải sản đối diện, 2 người này đề nghị anh di chuyển đi nơi khác. Không muốn xảy ra phiền phức, tài xế đã rời đi.

Phường Quy Nhơn đã chấm dứt tình trạng chiếm dụng vịnh đậu xe trên đường Xuân Diệu. Ảnh: N.C

Sau đó, khi thấy nhiều người chia sẻ tình huống tương tự, anh kể lại câu chuyện và bày tỏ băn khoăn về việc một số hàng quán ngang nhiên chiếm dụng điểm đậu xe công cộng.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít người cho biết từng bị ngăn cản, xua đuổi khi đỗ xe tại khu vực này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng không gian công cộng, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương và môi trường du lịch.

Trung tá Nguyễn Kiên Trung - Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn - cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 24-7, Công an phường đã mời đại diện 3 quán hải sản đối diện vịnh đậu xe đến làm việc. Qua xác minh, vụ việc liên quan đến quán hải sản T.T. (số 348 Xuân Diệu) do bà V.T.H. làm chủ.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận: Vài ngày trước, con rể bà và 1 nhân viên của quán đã đề nghị 1 tài xế không đỗ xe trước quán. Chủ quán cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự.

Công an phường cũng nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; tuyệt đối không xua đuổi tài xế hoặc tranh chấp chỗ đậu xe.

Theo Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, các vịnh đậu xe trên đường Xuân Diệu được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu đậu, đỗ phương tiện, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đây là các điểm đậu xe công cộng nên mọi phương tiện đủ điều kiện lưu thông trên tuyến đều được phép sử dụng.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại đường Xuân Diệu và một số tuyến khác có bố trí điểm đậu xe công cộng vẫn xảy ra tình trạng một số hộ kinh doanh tự ý “xí phần” để phục vụ riêng khách của quán mình. Hành vi này không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi chung và có thể tạo ấn tượng không tốt đối với du khách.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - khẳng định: Địa phương đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông nhằm góp phần vào thành công của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và giữ vững danh hiệu Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.

Phường đã công khai 2 số điện thoại đường dây nóng (0256.3822844 và 0905645006) để tiếp nhận phản ánh, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.