Người dân xóm Vườn Dừa có con đường mới

(GLO)- Sau nhiều năm chịu cảnh “mưa lầy, nắng lún cát”, người dân xóm Vườn Dừa (thôn Ninh Thái, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) rất phấn khởi khi tuyến đường độc đạo dẫn vào xóm được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất.

Nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng, xóm Vườn Dừa chỉ có một tuyến đường nối với trung tâm thôn Ninh Thái. Con đường nhỏ hẹp, thấp trũng, khiến người dân gặp không ít vất vả khi đi lại.

Ông Nguyễn Văn Hưng (xóm Vườn Dừa) chia sẻ: “Cứ mưa lớn là mặt đường nhão nhoẹt, người chở lúa, phân bón chỉ sơ sẩy một chút là ngã. Các cháu học sinh thường xuyên phải xắn quần lội bùn đến trường. Đến mùa nắng, con đường lại phủ kín cát, xe máy chở nông sản nặng thường bị lún bánh, phải xuống dắt bộ từng đoạn”.

Tuyến đường dẫn vào xóm Vườn Dừa được nâng cấp, mở rộng giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, an toàn hơn. Ảnh: V.L

Mong mỏi có một con đường khang trang, rộng rãi để thuận tiện đi lại và phục vụ sản xuất đã được người dân xóm Vườn Dừa nhiều lần kiến nghị. Đầu tháng 7-2026, mong ước ấy trở thành hiện thực khi UBND xã Phù Mỹ Nam hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường dẫn vào xóm.

Tuyến đường dài gần 1 km được san gạt bằng phẳng, nâng cao nền, đắp đất đầm chặt; mặt đường được mở rộng từ khoảng 1,5 m lên 3 m và đổ cấp phối kiên cố.

“Đường rộng hơn, cao ráo, bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn nhiều. Ai trong xóm cũng vui vì mong ước bao năm đã thành hiện thực” - ông Hưng phấn khởi nói.

Không chỉ người dân xóm Vườn Dừa, nhiều hộ có đất sản xuất tại khu vực này cũng cảm nhận rõ hiệu quả của tuyến đường mới. Mặt đường được mở rộng giúp máy cày, máy kéo có thể chở phân bón, vật tư nông nghiệp vào tận ruộng và thu hoạch nông sản, qua đó giảm đáng kể chi phí vận chuyển và công lao động.

Theo ông Phạm Quốc Ánh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Nam: Trước đây, địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí nên chưa thể đầu tư nâng cấp tuyến đường. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhận thấy nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân rất cấp thiết, UBND xã đã bố trí gần 400 triệu đồng để mở rộng, nâng cấp tuyến đường.

Bên cạnh đầu tư nâng cấp đường giao thông, địa phương còn triển khai xây dựng gần 100 m kè dọc bờ Bắc sông La Tinh, đoạn qua xóm Vườn Dừa, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần hạn chế sạt lở, giảm nguy cơ ngập khu dân cư trong mùa mưa bão, giúp người dân yên tâm sinh sống.

Ông Ánh cho biết: “Việc nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa sắp tới. Về lâu dài, UBND xã đã có kế hoạch đầu tư thảm bê tông xi măng toàn tuyến để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển KT-XH và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”.