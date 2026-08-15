Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung giải phóng mặt bằng

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quyết định tiến độ dự án, xã Hòa Hội tập trung phối hợp bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết. Đến hết tháng 7.2026, xã đã phê duyệt 20 phương án bồi thường với tổng kinh phí 69,59 tỷ đồng, bàn giao 15,25 ha đất, đạt 55,5%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 50%.

Nhờ đó, 2 công trình giao thông huyết mạch cơ bản hoàn thành GPMB gồm tuyến đường nối QL 1 đến đường ven biển (ĐT 639) kết nối Cảng Đề Gi đạt 100%; dự án đường phía Tây xã, đoạn từ Khu công nghiệp (KCN) Hòa Hội đến sân bay Phù Cát, bàn giao trên 99% diện tích cho đơn vị thi công.

Người dân tháo dỡ công trình nhà ở, lán trại trong khu vực Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân. Ảnh: A.N

Ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - cho biết: Địa phương xác định gắn GPMB với tiến độ giải ngân là nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành. Trong số 17 công trình đầu tư công đang triển khai, có 2 công trình hoàn thành, 14 công trình đang thi công và 1 công trình đang đấu thầu.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng năm 2026 đạt 43%, vượt kế hoạch 40%. Mặt bằng được bàn giao sớm chính là điều kiện tiên quyết giúp các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, giữ vững tỷ lệ giải ngân và tạo niềm tin để mời gọi thêm dòng vốn mới vào địa bàn.

Nhà thầu huy động phương tiện cơ giới san gạt mặt bằng, chuẩn bị thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp. Ảnh: A.N

Ở khối dự án ngoài ngân sách, tiến độ thi công cũng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Tại Cụm công nghiệp (CCN) Cát Hiệp, xã đã hoàn thành kiểm kê đất đai trên toàn bộ phạm vi dự án, chi trả bồi thường cho 24/39 hộ dân với diện tích gần 30/50 ha. Nhà đầu tư đã bắt đầu thi công hạ tầng, dự kiến giá trị xây dựng khoảng 120 tỷ đồng.

Người dân tháo dỡ công trình nhà ở, lán trại trong khu vực Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân. Ảnh: A.N

Tại CCN Cát Hanh, khối lượng kiểm kê đạt hơn 43 ha, nhà đầu tư đang phối hợp lập phương án bồi thường cho 27 ha, kinh phí dự kiến 82 tỷ đồng, hướng tới giá trị xây dựng hạ tầng khoảng 250 tỷ đồng. Trong khi đó, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe suối khoáng Hội Vân quy mô 24 ha đã cơ bản hoàn thành GPMB; chỉ còn gần 1 ha đang được nhà đầu tư thương lượng giá đền bù với người dân để sớm khởi công phần hạ tầng còn lại.

Bà Võ Thị Thanh Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Hội - nhận định: Việc bàn giao mặt bằng theo từng phần, gối đầu cho nhà đầu tư đã giúp nhiều dự án không bị đứt quãng tiến độ thi công.

Khởi sắc nhưng vẫn cần thêm lực đẩy

Nếu các dự án hạ tầng giao thông và CCN là bước chuẩn bị mặt bằng thì KCN Hòa Hội chính là nơi dòng vốn đầu tư đang dần hiện thực hóa thành nhà máy, dây chuyền sản xuất.

Ông Trần Hồng Minh - Phó Trưởng Ban Quản lý KCN Hòa Hội (thuộc Công ty CP - Tổng Công ty Đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc) cho hay: KCN có tổng quy mô 266,45 ha. Trong đó, giai đoạn 1 gần 177 ha đã cơ bản được đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Đến nay, KCN đã thu hút 5 dự án đăng ký đầu tư. Trong đó, 2 dự án đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động ổn định; 2 dự án đang xây dựng nhà máy với khối lượng khoảng 80%; 1 dự án đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Tổng diện tích đất được DN thuê đạt gần 27 ha trên tổng quy mô đã đầu tư hạ tầng, cho thấy tỷ lệ lấp đầy vẫn còn nhiều dư địa để khai thác. Đối với khoảng 88 ha thuộc phần diện tích còn lại của giai đoạn tiếp theo, địa phương đang đẩy mạnh GPMB để sớm tạo quỹ đất sạch phục vụ nhu cầu mở rộng của nhà đầu tư.

Đánh giá sự phối hợp của địa phương, ông Minh cho rằng: Công tác GPMB và hỗ trợ thủ tục được thực hiện khá nhanh chóng, thuận lợi, tạo điều kiện để chủ đầu tư hạ tầng đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thu hút đầu tư vẫn còn khó khăn khi nhiều DN nước ngoài đến tìm hiểu, đàm phán, một số đơn vị đã ký hợp đồng nguyên tắc nhưng chưa triển khai vốn ngay do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới.

Thời gian tới, Ban Quản lý KCN Hòa Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng phần diện tích còn lại, đồng hành cùng DN, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.