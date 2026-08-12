Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

Theo giấy phép, UBND xã Kbang là chủ đầu tư, được thi công nút giao trong phạm vi từ Km280+280 đến Km280+680 trên đường Trường Sơn Đông.

Việc được cấp phép thi công nút giao sẽ tạo cơ sở để hoàn thiện điểm đấu nối, sớm đưa tuyến đường liên xã Kbang - Krong vào khai thác, phục vụ đi lại của người dân. Ảnh: M.P

Nút giao được thiết kế dạng ngã ba cùng mức, có đảo dẫn hướng bằng vạch kênh hóa dòng xe và cọc tiêu nhựa dẻo nhằm tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông.

Tuyến nhánh vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong có mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5 m, gồm 2 làn xe, không có dải phân cách; hai bên có lề gia cố rộng 0,5 m.

Hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông được bố trí, cải tạo tuân thủ theo hồ sơ thiết kế đã được chấp thuận.

Giấy phép thi công có thời hạn từ ngày 30-6 đến 30-9-2026. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bảo đảm giao thông trên đường Trường Sơn Đông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn giao thông và bảo vệ môi trường.

Tuyến đường liên xã Kbang - Krong trước đây đã hoàn thiện nhưng chưa được phép đấu nối để thi công nút giao nên bị dải hộ lan trên đường Trường Sơn Đông chắn ngang điểm đấu nối. Ảnh: M.P

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh tuyến đường liên xã Kbang - Krong dài 31 km, tổng vốn đầu tư 135 tỷ đồng đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do chưa được đấu nối với đường Trường Sơn Đông.

Dự án được khởi công tháng 12-2024, do UBND huyện Kbang (cũ) làm chủ đầu tư và hoàn thành tháng 6-2025. Tuy nhiên, tại Km280+480, hệ thống hộ lan trên đường Trường Sơn Đông vẫn chắn ngang điểm kết nối, khiến phương tiện từ tuyến đường mới chưa thể lưu thông trực tiếp ra đường chính.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục đấu nối, người dân phải đi qua một lối tạm, dốc và nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc được cấp phép thi công nút giao sẽ tạo cơ sở để hoàn thiện điểm đấu nối, sớm đưa tuyến đường liên xã Kbang-Krong vào khai thác, phục vụ đi lại của người dân và kết nối với Khu căn cứ địa cách mạng xã Krong.