(GLO)- Phường An Nhơn Đông vừa chính thức đưa vào khai thác nút giao đấu nối tuyến trục Đông - Tây tại khu vực cầu Mương Đôi trên tỉnh lộ ĐT631, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị và tăng cường kết nối khu vực.

Trước đó, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hạng mục nút giao này - thuộc dự án tuyến đường đô thị cấp II từ bến xe mới phường An Nhơn Đông đến cầu Mương Đôi (đoạn qua phường An Nhơn Bắc) - đã phải tạm dừng thi công trong năm 2025. Đến đầu năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục và bàn giao mặt bằng, dự án được tái khởi động và nhanh chóng hoàn thiện.

Đưa vào sử dụng nút giao thông đấu nối đường trục Đông - Tây cầu Mương Đôi.

Theo thiết kế, phạm vi nút giao được triển khai dọc tuyến ĐT631 từ Km4+080 đến Km4+440, với chiều dài khoảng 360m; theo phương ngang mở rộng 15m mỗi bên tính từ tim đường. Nút giao được tổ chức cùng mức, bố trí đảo xuyến di động bán kính 8,5m, mặt cắt nền đường khu vực nút giao rộng 32m, thảm bê tông nhựa nóng. Các nhánh rẽ được thiết kế đảm bảo bán kính cong phù hợp, trong đó hướng rẽ phải từ ĐT631 vào tuyến nhánh có bề rộng lên đến 20m, đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ giúp cải thiện đáng kể khả năng lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu mà còn tạo điều kiện thuận lợi kết nối đến bến xe mới gần Quốc lộ 1A và khu trưng bày mai vàng tại tổ dân phố Trung Định, phường An Nhơn Đông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng từ ngân sách phường, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.