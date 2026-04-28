Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Đưa vào sử dụng nút giao thông đấu nối đường trục Đông - Tây cầu Mương Đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN THỨC
(GLO)- Phường An Nhơn Đông vừa chính thức đưa vào khai thác nút giao đấu nối tuyến trục Đông - Tây tại khu vực cầu Mương Đôi trên tỉnh lộ ĐT631, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị và tăng cường kết nối khu vực.

Trước đó, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hạng mục nút giao này - thuộc dự án tuyến đường đô thị cấp II từ bến xe mới phường An Nhơn Đông đến cầu Mương Đôi (đoạn qua phường An Nhơn Bắc) - đã phải tạm dừng thi công trong năm 2025. Đến đầu năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục và bàn giao mặt bằng, dự án được tái khởi động và nhanh chóng hoàn thiện.

Theo thiết kế, phạm vi nút giao được triển khai dọc tuyến ĐT631 từ Km4+080 đến Km4+440, với chiều dài khoảng 360m; theo phương ngang mở rộng 15m mỗi bên tính từ tim đường. Nút giao được tổ chức cùng mức, bố trí đảo xuyến di động bán kính 8,5m, mặt cắt nền đường khu vực nút giao rộng 32m, thảm bê tông nhựa nóng. Các nhánh rẽ được thiết kế đảm bảo bán kính cong phù hợp, trong đó hướng rẽ phải từ ĐT631 vào tuyến nhánh có bề rộng lên đến 20m, đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ giúp cải thiện đáng kể khả năng lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu mà còn tạo điều kiện thuận lợi kết nối đến bến xe mới gần Quốc lộ 1A và khu trưng bày mai vàng tại tổ dân phố Trung Định, phường An Nhơn Đông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng từ ngân sách phường, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

Đời sống

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

Xã hội

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Đời sống

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Đời sống

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

