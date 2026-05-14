Chung tay vun đắp “điểm tựa” an sinh cho người dân

(GLO)- Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”, Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Hoạt động hướng mạnh về cộng đồng dân cư, nhóm lao động phi chính thức, hộ kinh doanh và người lao động chưa tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đưa chính sách an sinh đến gần dân

Kế hoạch tổ chức Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026 của BHXH tỉnh xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao nhận thức của người lao động về vai trò, lợi ích thiết thực của BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI thành lập các nhóm tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh về cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trong vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Sáng 9-5, BHXH tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026 với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và hệ thống BHXH toàn tỉnh.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn cho biết, BHXH, BHYT là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều nhóm đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH, BHYT, đòi hỏi công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới theo hướng sát dân, gần dân và hiệu quả hơn.

“Ngành BHXH xác định phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tập trung tuyên truyền tại các chợ dân sinh, khu dân cư, hộ kinh doanh, nhóm lao động tự do; tăng cường tư vấn trực tiếp để người dân hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa lâu dài của việc tham gia BHXH, BHYT” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Văn Vĩ khẳng định quyết tâm đồng hành cùng ngành BHXH thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.

Với mạng lưới rộng khắp đến tận cơ sở, Bưu điện tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, tập trung vào nhóm lao động tự do, người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký tham gia.

Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Gia Lai Phan Thị Triều cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội toàn dân. Sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan BHXH và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng sẽ góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.

Mở rộng diện bao phủ

Ngay sau lễ phát động, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Gia Lai thành lập các nhóm tuyên truyền, đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương với mục tiêu phát triển 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện ngay trong ngày đầu triển khai.

Kết quả, chỉ trong ngày 9-5, toàn tỉnh đã phát triển 1.508 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.815 người tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu đề ra. Tại các địa phương, trước và trong Tháng BHXH toàn dân, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai nhằm lan tỏa chính sách, thay đổi nhận thức và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5, BHXH cơ sở An Lão phối hợp với UBND xã An Lão tổ chức đợt ra quân cao điểm, triển khai các hội nghị tuyên truyền, phát triển BHXH tự nguyện tại 17 thôn trên địa bàn.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên giới thiệu những điểm mới của Luật BHXH và Nghị định số 159/2025/NĐ-CP về BHXH tự nguyện; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của BHXH tự nguyện như một “của để dành” khi về già, với các quyền lợi như hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí, hưởng chế độ thai sản và tử tuất... Ngay trong đợt ra quân đầu tiên, địa phương đã vận động được 19 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Tại phường An Nhơn Đông, BHXH cơ sở An Nhơn phối hợp với UBND phường và Thuế cơ sở 2 tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn, hướng dẫn thực hiện pháp luật BHXH, BHYT và kê khai thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh phổ biến chính sách, các ngành dành nhiều thời gian giải đáp trực tiếp những vướng mắc liên quan đến quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT cũng như nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ngay tại hội nghị, đã có 17 đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

Tương tự, BHXH cơ sở Phù Cát phối hợp với Thuế cơ sở 3 tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các hộ kinh doanh tại 7 xã, gồm: Đề Gi, Cát Tiến, Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Hòa Hội và Hội Sơn.

Tại Kông Chro, BHXH cơ sở phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã Chơ Long và Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện với sự tham gia của 61 đại biểu là lực lượng nòng cốt tại 10 thôn, làng trên địa bàn.

Kết quả, hội nghị đã vận động được 31 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa khi các đại biểu tiếp tục trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng dân cư.