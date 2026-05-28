Xã KDang ra mắt mô hình “Phụ nữ chung tay chuyển đổi số”

(GLO)- Ngày 27-5, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bot Grek, Hội Liên hiệp phụ nữ xã KDang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ chung tay chuyển đổi số” với sự tham gia của 20 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Mô hình "Phụ nữ chung tay chuyển đổi số" xã Kbang ra mắt nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nền tảng số trong đời sống và công việc cho hội viên phụ nữ; đồng thời, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương, từng bước xây dựng xã hội số, công dân số trong cộng đồng dân cư.

Theo đó, các thành viên tham gia mô hình sẽ được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số thiết thực như: thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng phục vụ đời sống, lao động sản xuất; kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng và nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội.

Bên cạnh đó, mô hình cũng đẩy mạnh việc hỗ trợ hội viên phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm địa phương thông qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.