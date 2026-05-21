Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13-4 đến 17-5-2026 với 5 kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Nội dung các kỳ thi tập trung vào các chủ đề: Một số quy định của Luật an toàn thực phẩm; lựa chọn và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; bảo quản thực phẩm đúng cách; phòng, chống ngộ độc thực phẩm; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm gia đình.

Kết quả kỳ 5 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân hưởng ứng cuộc thi, góp phần lan tỏa kiến thức về an toàn thực phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhiều thí sinh tham gia nhiều lần để bổ sung kiến thức và nâng cao kết quả bài thi.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa kiến thức về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Dự kiến, ngày 10-6-2026, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc tại phường Quy Nhơn.