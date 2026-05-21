Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13-4 đến 17-5-2026 với 5 kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Nội dung các kỳ thi tập trung vào các chủ đề: Một số quy định của Luật an toàn thực phẩm; lựa chọn và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; bảo quản thực phẩm đúng cách; phòng, chống ngộ độc thực phẩm; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm gia đình.
Theo Ban Tổ chức, nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân hưởng ứng cuộc thi, góp phần lan tỏa kiến thức về an toàn thực phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhiều thí sinh tham gia nhiều lần để bổ sung kiến thức và nâng cao kết quả bài thi.
Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa kiến thức về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.
Dự kiến, ngày 10-6-2026, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc tại phường Quy Nhơn.
Qua 5 kỳ thi, các giải Nhất thuộc về: Trần Thị Mỹ Lên (thôn Liên Hội, xã Ân Tường), Nguyễn Thị Thúy Ngân (khu phố Đức Đệ 3, phường Hoài Nhơn Nam), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc), Nguyễn Thị Hồng Hoa (thôn An Thành, xã An Nhơn Tây) và Nguyễn Thị Trinh (tổ dân phố 4 Đống Đa, phường Thống Nhất).
Các giải Nhì thuộc về: Đinh Thị Yến (khu phố 1, phường Quy Nhơn Nam), Chu Thị Gái (thôn 1, xã Ia Grai), Đinh Thị Soạn (thôn 6, xã Ân Tường), Trần Thị Châu Loan (thôn Liên Hội, xã Ân Tường), Tôn Nữ Ánh Kiều (thôn 2, xã Ia Phí).
Các giải Ba gồm: Huỳnh Thị Phước (thôn Hà Đông, xã Ân Tường), Phạm Thị Chuyền (khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc), Nguyễn Thị Ngọc Hiền (thôn Ia Sik, xã Ia Phí), Ung Thị Mỹ Trang (thôn Phú Khương, xã Ân Tường) và Nguyễn Thị Ngọc Hiền (thôn Ia Sik, xã Ia Phí).
Ngoài giải cá nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Tường được trao 2 giải tập thể gồm: đơn vị có số lượt người tham gia nhiều nhất và đơn vị có nhiều bài thi đạt giải nhất cuộc thi.