Hồ sơ sổ đỏ lòng vòng, người dân mòn mỏi chờ đợi

(GLO)- Cho rằng hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị kéo dài thời gian, ông Lê Xuân Hùng (ở làng C, xã Gào, tỉnh Gia Lai) đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng.

Điều khiến vụ việc chưa thể tháo gỡ là trong khi địa phương cho rằng thửa đất đã từng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đơn vị quản lý hồ sơ đất đai lại khẳng định không có dữ liệu lưu trữ.

Theo trình bày của ông Hùng, đầu năm 2005, ông Siu Vỡ (ở làng C) được chính quyền xã Gào (cũ) cấp quyền sử dụng một thửa đất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đã bị thất lạc. Đến tháng 10-2025, ông Hùng được ông Siu Vỡ ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại giấy CNQSDĐ.

Khi nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku (phường Pleiku), ông Hùng được thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện do thiếu căn cứ pháp lý. Sau đó, ông nhiều lần liên hệ UBND xã Gào để xác minh nguồn gốc đất.

Theo phản ánh, cán bộ địa chính xã cho biết, thửa đất trước đây đã được cấp cho ông Siu Vỡ nhưng hồ sơ gốc hiện không còn lưu giữ, đồng thời hướng dẫn làm đơn trình báo mất giấy CNQSDĐ gửi cơ quan Công an để làm căn cứ xin cấp lại.

Trong quá trình hoàn thiện thủ tục, ông Hùng tiếp tục được yêu cầu đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật với chi phí khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đi lại, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Có lúc, tôi được hướng dẫn liên hệ xã, lúc khác lại được yêu cầu làm việc với cơ quan đăng ký đất đai. Hồ sơ cứ bị yêu cầu bổ sung thủ tục này, thủ tục kia rồi chuyển qua lại giữa các đơn vị khiến tôi mất nhiều thời gian, chi phí đi lại nhưng đến nay vẫn giậm chân tại chỗ” - ông Hùng bức xúc.

Ông Lê Xuân Hùng (bên phải) trình bày sự việc với phóng viên. Ảnh: P.N

Liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với thửa đất trên, UBND xã Gào đã tiến hành xác minh và xác định, đây là thửa đất số 199, tờ bản đồ số 56, diện tích 4.720,3 m² tại làng C.

Thửa đất này trước đây thuộc quỹ đất 5% do UBND xã Gào (cũ) quản lý. Năm 2004, địa phương có chủ trương cấp đất cho các hộ nghèo thiếu đất sản xuất, trong đó đã cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho ông Siu Vỡ và ông Siu Kra ở làng C. Vì vậy, UBND xã Gào cho rằng hồ sơ đăng ký cấp lại giấy CNQSDĐ của ông Lê Xuân Hùng đối với thửa đất nêu trên không đủ điều kiện thực hiện.

Trong khi đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku cho biết, qua kiểm tra, rà soát dữ liệu đất đai do Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Pleiku (cũ) bàn giao không có thông tin hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ mang tên ông Siu Vỡ tại thửa đất số 199, tờ bản đồ số 56, diện tích 4.720,3 m² như nội dung đề nghị.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch UBND xã Gào - cho biết, địa phương sẽ phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku để rà soát, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời làm rõ thửa đất đã được cấp giấy CNQSDĐ hay chưa.

Theo ông Quang, nếu đây là trường hợp giấy CNQSDĐ đã được cấp theo Chương trình 132 cho hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất nhưng bị thất lạc thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku sẽ thực hiện thủ tục cấp lại. Trường hợp thửa đất chưa từng được cấp giấy chứng nhận thì hồ sơ cấp lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

“UBND xã sẽ tiếp tục làm việc để xác định rõ đơn vị nào có trách nhiệm giải quyết, từ đó thống nhất hướng xử lý, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần” - ông Quang nói.

Ở chiều ngược lại, ông Chu Đức Thành - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku - khẳng định, qua rà soát hồ sơ lưu trữ, thửa đất này chưa có hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ.

Theo ông Thành, nếu địa phương cho rằng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận thì phải có hồ sơ, thông tin cụ thể về số thửa, số tờ bản đồ, thời điểm cấp.

Ông Thành cho biết thêm, theo đề nghị của người sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku đã thực hiện đo đạc, chỉnh lý thửa đất. Hiện thửa đất được xác định là thửa số 378, tờ bản đồ số 56, diện tích 4.439,8 m².

Sau bước này, UBND xã Gào có trách nhiệm xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, tình trạng tranh chấp và các điều kiện pháp lý liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định.

Hơn nửa năm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy CNQSDĐ vẫn chạy lòng vòng chưa có lối ra, điều người dân chờ đợi lúc này là một kết luận thống nhất, rõ trách nhiệm và một hướng giải quyết dứt điểm, thay vì tiếp tục phải đi lại giữa các cơ quan.