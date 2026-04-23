Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Thời gian gần đây, một số người lạ mặt đã đến các thôn, làng trên địa bàn xã KDang, tự nhận có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho những diện tích đất chưa đủ điều kiện pháp lý, kể cả đất nằm trong quy hoạch hoặc đất rừng do Nhà nước quản lý. Các đối tượng này đưa ra nhiều lời hứa hẹn như “bao làm được sổ”, “đảm bảo được đền bù cao khi giải phóng mặt bằng”, từ đó yêu cầu người dân nộp tiền trước hoặc cam kết chi trả khoảng 30% giá trị đất sau khi nhận tiền bồi thường.

UBND xã KDang phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đak Đoa cử cán bộ trực tiếp xuống 7 thôn, làng hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Ảnh: P.N

Qua xác minh của cơ quan chức năng, các cá nhân nói trên không được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào giao thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người dân nếu nhẹ dạ cả tin.

Ngày 20-4, ông Lương Nam Xuất Thế - Chủ tịch UBND xã KDang - cho biết, địa phương đã kịp thời phát đi cảnh báo đến toàn thể nhân dân, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đak Đoa trực tiếp xuống 7 thôn, làng để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Qua đó, đã giải quyết 80 hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng; tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hơn 90 hồ sơ liên quan đến cấp đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, đo đạc và cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Theo ông Thế, việc đưa cán bộ xuống tận cơ sở không chỉ giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận lợi hơn, mà còn góp phần ngăn chặn từ sớm các hành vi dụ dỗ, lừa đảo.

“Chúng tôi chủ động làm rõ thông tin, hỗ trợ người dân đúng quy trình để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, nhất là trong bối cảnh các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn” - ông Thế nhấn mạnh.

Ông Đỗ Minh Phụng - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND xã KDang - cho biết, dù nhiều diện tích đất thuộc diện quản lý của Nhà nước, không đủ điều kiện cấp sổ, song các đối tượng vẫn tìm cách “vẽ” ra viễn cảnh có thể hợp thức hóa để trục lợi. Đặc biệt, tại khu vực liên quan dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, các đối tượng còn tung tin sai sự thật, tạo tâm lý kỳ vọng được đền bù cao nhằm dụ dỗ người dân.

“May mắn là địa phương phát hiện sớm và thông báo kịp thời nên chưa ghi nhận trường hợp nào bị thiệt hại. Việc xuống tận làng hỗ trợ làm hồ sơ cũng giúp bà con yên tâm, không còn tin vào những lời mời chào thiếu căn cứ” - ông Phụng cho hay.

Trước tình hình trên, UBND xã KDang khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin theo các lời chào mời từ người lạ; không giao tiền, giấy tờ hay đặt cọc cho những cá nhân không phải cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ. Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp liên hệ tại trụ sở UBND xã hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn đúng quy định.

Đồng thời, chính quyền địa phương đề nghị người dân kịp thời báo tin cho UBND xã hoặc lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; các thôn, làng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo.

Không chỉ tại xã KDang, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai còn xuất hiện ở một số địa phương lân cận. Tại xã Mang Yang, đã ghi nhận hiện tượng “cò đất” rao bán, chuyển nhượng đất trái phép, đặc biệt là hành vi phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp hoặc đất do Nhà nước quản lý.

Trước thực trạng này, UBND xã Mang Yang đã ban hành thông báo nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, chuyển nhượng đối với các loại đất chưa được cấp hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Đồng thời, yêu cầu mọi giao dịch đất đai phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền; nghiêm cấm việc tự ý phân lô, bán nền và các hoạt động môi giới đưa thông tin sai sự thật nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi.

Những động thái quyết liệt từ chính quyền cơ sở cho thấy sự chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời lập lại trật tự trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là sự cảnh giác của mỗi người dân trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo.