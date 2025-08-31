Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, tuyến cao tốc đi qua làng Hle HLang và thôn Bot Grek thuộc xã Kdang có chiều dài là 6,9 km.

Người dân làng Hle Hlang nghe cơ quan chức năng thông tin về các quy định liên quan đến thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, đại diện chính quyền và cơ quan chức năng đã thông tin cụ thể về các quy định liên quan đến thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân. Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã nêu băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Hoạt động này thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận, góp phần đẩy nhanh tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.