Xã Ia Hrú lập hồ sơ xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang quốc lộ 25

(GLO)- UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại thôn Ia Sa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Ia Hrú về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Công an xã và hệ thống chính trị thôn Ia Sa tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trạng tại Km 164+150 quốc lộ 25 thuộc địa bàn thôn Ia Sa.

Xã Ia Hrú lập hồ sơ xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: T.D

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một vị trí đang xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tại hiện trường, thợ xây đang tiến hành thi công các hạng mục gồm 8 trụ vuông (kích thước 20 cm), xây gạch bao quanh; xây dựng tường rào, đổ đất lấn ra sát mặt đường quốc lộ 25. Ngoài ra, khu vực này còn trồng 12 cây phượng, 16 cây hương, xây bờ kè cao từ khoảng 20 cm đến 1,2 m, mỗi cây đều có bồn tròn đường kính khoảng 1,5 m.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận việc đổ bê tông 2 cổng và xây dựng 3 khu vực vi phạm, với tổng diện tích lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lên đến 1.672,4 m²; riêng khu vực đang tiếp tục thi công tại hai bên cổng có diện tích khoảng 12,6 m². Vị trí vi phạm được xác định tại tọa độ 465733 – 150644.

Tại thời điểm lập biên bản, người có liên quan đến khu vực vi phạm là bà H.T. P. không có mặt.

Ảnh: T.D

Phòng Kinh tế xã Ia Hrú xác định: Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực trên là vi phạm các quy định hiện hành. Đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ và Công ty cổ phần Quản lý, sửa chữa đường bộ Gia Lai tiếp tục làm việc với hộ vi phạm để thu thập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm.

Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế xã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu UBND xã ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của hành lang an toàn giao thông. Trường hợp hộ vi phạm không chấp hành, UBND xã Ia Hrú sẽ xem xét ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định.

