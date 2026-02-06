Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ia Hiao ra mắt phòng livestream cộng đồng

LẠC HÀ LẠC HÀ
(GLO)- Ngày 5-2, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) ra mắt phòng livestream cộng đồng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ người dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Theo đó, căn phòng livestream được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 32 m², tận dụng căn phòng cũ tại Nhà văn hóa xã Chrôh Pơnan (cũ) để cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Đây là mô hình phục vụ miễn phí, chi phí đầu tư, vận hành được lấy từ nguồn kinh phí chuyển đổi số và do Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp Ia Hiao quản lý, vận hành.

phien-livestream.jpg
Phòng livestream cộng đồng của xã Ia Hiao ra đời nhằm phục vụ người dân giới thiệu, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Ảnh: Lạc Hà

Căn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị ghi hình, âm thanh, ánh sáng cùng hệ thống đường truyền internet ổn định, đáp ứng yêu cầu phát sóng trực tuyến chuyên nghiệp. Phòng livestream mở cửa cho các hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất đăng ký sử dụng để giới thiệu, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Qua đó, người dân có thêm kênh tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ mà không phải tốn chi phí đầu tư thiết bị.

Ngay trong ngày ra mắt, phiên livestream đầu tiên kéo dài khoảng 20 phút đã giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu của xã như yến sào, trứng vịt thả đồng, gạo… Đây là các mặt hàng chủ lực, đã được công nhận đạt sản phẩm OCOP, thu hút sự quan tâm của người xem và bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực về tương tác, đơn hàng.

phong-livestream.jpg
Giao diện phiên livestream đầu tiên của phòng livestream cộng đồng trên Fanpage Ia Hiao Ngày Mới. Ảnh màn hình

Thời gian tới, UBND xã Ia Hiao sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng online, xây dựng hình ảnh thương hiệu, hướng dẫn vận hành livestream cho người dân. Việc này nhằm từng bước nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, thích ứng với xu hướng thương mại số.

