Nhức nhối nạn “cát tặc” trên sông Hà Thanh

(GLO)- Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh (đoạn qua địa phận thôn Ngọc Thạnh 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Gọi tới đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Ngọc Thạnh 2 phản ánh: Thời gian gần đây, một số cá nhân ngang nhiên sử dụng máy bơm, xe đào, xe tải để khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh, đoạn khu vực cầu Quán Trác (thôn Ngọc Thạnh 2).

“Cát tặc” thường hoạt động vào đêm khuya. Riêng thứ 7 và chủ nhật, các đối tượng còn ngang nhiên lộng hành cả vào buổi trưa.

Xe tải chở cát từ điểm khai thác trái phép trên sông Hà Thanh đi tiêu thụ. Ảnh: Công Luận

Ông V.V.T. (ở thôn Ngọc Thạnh 2) thắc mắc: “Địa điểm các đối tượng khai thác cát trộm chỉ cách quốc lộ 19C chưa tới 500 m, nhưng chẳng hiểu sao không bị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn, xử lý”.

Đường mòn dẫn từ quốc lộ 19C vào điểm khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh. Ảnh: Công Luận

Từ thông tin người dân cung cấp, tối 27-2 và sáng 28-2, phóng viên có mặt tại khu vực cầu Quán Trác để xác thực sự việc. Theo quan sát, tối 27-2, 3 xe tải có biển kiểm soát 77C-10760, 77C-15287 và 77C-22514 liên tục ra, vào con đường đất nối từ quốc lộ 19C với khu đất trống dọc bờ sông Hà Thanh - khu vực phía Nam cầu Quán Trác - để hốt cát lên thùng, sau đó chở đi tiêu thụ.

Đường ống đặt dưới lòng sông Hà Thanh để bơm hút cát lên bãi đất trống phía trên. Ảnh: Công Luận

Đến trưa 28-2, 1 xe tải tiếp tục ra, vào điểm khai thác cát để hốt cát lên thùng và chở đi nơi khác.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu đất trống dọc bờ sông Hà Thanh có hệ thống ống nhựa được các đối tượng đặt sâu dưới lòng sông, gắn vào động cơ máy bơm để bơm hút cát từ lòng sông lên bờ.

Cát sau khi bơm lên bờ tập kết đợi khô ráo trước khi được hốt lên xe chở đi tiêu thụ.

Xe tải ra vào điểm khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh vào tối 27-2 và trưa 28-2. Clip: Công Luận

Ngày 2-3, trao đổi với phóng viên, ông Tô Minh Chánh - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây - cho biết: Xã chưa nắm được thông tin vụ việc. Sau khi xem hình ảnh và clip liên quan hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh do phóng viên cung cấp, ông Chánh chỉ đạo lực lượng Công an xã Tuy Phước Tây kiểm tra, xác minh để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo ông Chánh, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã Tuy Phước Tây tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh. Tuy nhiên, do đặc điểm sông Hà Thanh nằm giáp ranh giữa xã Tuy Phước Tây với các địa phương khác như xã Canh Vinh, phường Quy Nhơn Tây nên việc kiểm tra, xử lý “cát tặc” gặp không ít khó khăn.

“Mới đây, xã Tuy Phước Tây, Canh Vinh và phường Quy Nhơn Tây đã ký kết quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh. Theo đó, địa phương nào phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép thì tiến hành bắt giữ, lập biên bản vi phạm cho dù địa điểm vi phạm không thuộc địa giới hành chính quản lý.

Sau khi lập biên bản thì chuyển hồ sơ vụ việc cho địa phương liên quan xử lý theo đúng quy định pháp luật, kiên quyết xóa bỏ tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh” - ông Chánh cho hay.