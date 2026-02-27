Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP

(GLO)- Trước nguy cơ bệnh dại xuất hiện rất cao, ngày 26-2, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1785/SNNMT-CNTY về triển khai công tác phòng - chống bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 9 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 9 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Gia Lai có 1 trường hợp tại làng Dip (xã Ia Ly) ghi nhận tử vong; 2 trường hợp chó nghi bị bệnh dại cắn 6 người tại thôn Tươh Klah (xã Đak Đoa), tất cả đã được Trạm Y tế xã Đak Đoa tư vấn, tiêm phòng.

nuoi-cho-tha-rong-trong-khu-dan-cu.jpg
Chó thả rông trong khu dân cư nhưng không bịt mõm. Ảnh: N.D

Hiện nay, thời tiết khô hanh, nắng nóng là điều kiện để bệnh dại tiếp tục phát sinh đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân, nhất là ở các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo trên địa bàn. Yêu cầu hộ nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe, khai báo chăn nuôi; có khu nhốt riêng đảm bảo vệ sinh thú y. Xử lý nghiêm việc không tiêm phòng vắc-xin định kỳ hằng năm.

Đặc biệt, xử lý trách nhiệm nếu để chó, mèo nuôi cào, cắn, đe dọa sức khỏe, tính mạng người khác. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng - chống.

nguoi-nuoi-dua-thu-cung-den-tiem-phong-vac-xin-benh-dai-de-dam-bao-an-toan.jpg
Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó. Ảnh: N.D

Riêng 2 xã Ia Ly và Đak Đoa tổ chức khoanh vùng, xác định khu vực có chó cắn người dẫn đến tử vong và chó nghi dại cắn người, yêu cầu người dân tại khu vực này phải nuôi nhốt. Tổ chức lấy mẫu theo quy định khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, nghi bệnh dại.

Các xã biên giới Ia Mơ, Ia Puch, Ia Chia, Ia O, Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom tiếp tục tuyên truyền phòng - chống bệnh dại. Phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển chó, mèo và sản phẩm trái phép có liên quan qua biên giới vào tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm phương tiện vi phạm khi chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm khi chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

null