Gia Lai triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh dại

(GLO)- Trước nguy cơ bệnh dại xuất hiện rất cao, ngày 26-2, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1785/SNNMT-CNTY về triển khai công tác phòng - chống bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 9 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 9 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Gia Lai có 1 trường hợp tại làng Dip (xã Ia Ly) ghi nhận tử vong; 2 trường hợp chó nghi bị bệnh dại cắn 6 người tại thôn Tươh Klah (xã Đak Đoa), tất cả đã được Trạm Y tế xã Đak Đoa tư vấn, tiêm phòng.

Chó thả rông trong khu dân cư nhưng không bịt mõm. Ảnh: N.D

Hiện nay, thời tiết khô hanh, nắng nóng là điều kiện để bệnh dại tiếp tục phát sinh đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân, nhất là ở các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo trên địa bàn. Yêu cầu hộ nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe, khai báo chăn nuôi; có khu nhốt riêng đảm bảo vệ sinh thú y. Xử lý nghiêm việc không tiêm phòng vắc-xin định kỳ hằng năm.

Đặc biệt, xử lý trách nhiệm nếu để chó, mèo nuôi cào, cắn, đe dọa sức khỏe, tính mạng người khác. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng - chống.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó. Ảnh: N.D

Riêng 2 xã Ia Ly và Đak Đoa tổ chức khoanh vùng, xác định khu vực có chó cắn người dẫn đến tử vong và chó nghi dại cắn người, yêu cầu người dân tại khu vực này phải nuôi nhốt. Tổ chức lấy mẫu theo quy định khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, nghi bệnh dại.

Các xã biên giới Ia Mơ, Ia Puch, Ia Chia, Ia O, Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom tiếp tục tuyên truyền phòng - chống bệnh dại. Phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển chó, mèo và sản phẩm trái phép có liên quan qua biên giới vào tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm.