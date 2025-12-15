Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng mỗi năm cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 1-1-2026, Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ vắc xin tiêm phòng, chi phí tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua, nhằm tăng cường bảo vệ đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả phòng bệnh, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Căn cứ quy mô tổng đàn và định hướng phát triển chăn nuôi, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách khoảng 49,241 tỷ đồng/năm; trong đó ngân sách tỉnh 39,424 tỷ đồng, ngân sách xã, phường 9,817 tỷ đồng. Do số hộ chăn nuôi nông hộ dự kiến giảm dần theo lộ trình chuyển dịch sang chăn nuôi trang trại quy mô vừa và lớn, nhu cầu kinh phí hỗ trợ cũng sẽ giảm tương ứng.

Theo Nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là người chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nông hộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh, với điều kiện chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin, kể cả hao hụt trong tiêm phòng, đối với các bệnh bắt buộc, như: cúm gia cầm; lở mồm long móng trâu, bò; viêm da nổi cục trâu, bò; dại chó, mèo tại các xã biên giới, xã đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cùng các loại vắc xin khác theo danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định. Tiền công tiêm phòng được hỗ trợ theo quy định hiện hành.

tiem-phong-vac-xin.jpg
Thú y xã Tuy Phước Bắc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn bò ở địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ rủi ro trong tiêm phòng. Cụ thể, gia súc bị sẩy thai do tiêm phòng được hỗ trợ 1 triệu đồng/con đối với trâu, bò và 500.000 đồng/con đối với heo; hỗ trợ 100% chi phí theo dõi, thuốc điều trị đối với vật nuôi bị phản ứng sau tiêm; trường hợp vật nuôi chết do phản ứng tiêm phòng được hỗ trợ theo chính sách khắc phục dịch bệnh động vật của tỉnh. Đồng thời, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí điều tra dịch tễ, giám sát lưu hành mầm bệnh và giám sát tiêm phòng hàng năm.

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), việc ban hành Nghị quyết là bước chuyển quan trọng, khắc phục tình trạng trước đây các địa phương tự cân đối kinh phí mua vắc xin, triển khai chưa đồng bộ, khó tạo miễn dịch quần thể; qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh, tiết kiệm chi phí chống dịch, ổn định sản xuất và bảo vệ sinh kế người chăn nuôi.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Định (cũ) và Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai (cũ). Các nghị quyết này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

