Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng

Đối với Khu công nghiệp (KCN) Phú Tài và KCN Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây), do quỹ đất công nghiệp đã lấp đầy, các chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2025 chủ yếu tập trung vào duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan, bảo đảm ANTT và hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp ổn định sản xuất.

Khu công nghiệp Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam) đã hoàn thành, thậm chí vượt một số chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, chủ đầu tư 2 KCN này đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ gồm hoàn thiện hệ thống cấp nước bảo đảm nhu cầu sản xuất và tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án PCCC & CNCH.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài đang hoạt động tại KCN Phú Tài - cho biết: “Hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, song việc nâng cấp một số hạng mục kỹ thuật cần được đẩy nhanh hơn để phục vụ lâu dài, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất ngày càng tăng”.

Trong bức tranh chung, KCN Nhơn Hòa và KCN Nhơn Hội (Khu A) tiếp tục là 2 điểm sáng khi hoàn thành, thậm chí vượt một số chỉ tiêu quan trọng. Tại KCN Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam), chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý, đầu tư, phát triển KCN theo đúng tiến độ UBND tỉnh giao.

KCN đã thu hút mới 5 dự án, tương đương 100% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký 1.540 tỷ đồng, sử dụng 9,1 ha đất công nghiệp, góp phần từng bước lấp đầy quỹ đất còn lại.

Nỗ lực thu hút dự án mới

Tại KCN Nhơn Hội (Khu A) ở phường Quy Nhơn Đông, kết quả thu hút đầu tư vượt xa chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Cụ thể, KCN này đã thu hút mới 12 dự án, đạt 120% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký 26.562 tỷ đồng.

Trong đó, có 8 dự án trong nước với tổng vốn 1.280 tỷ đồng và 4 dự án FDI với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Đây là KCN có kết quả nổi bật nhất cả về số lượng dự án lẫn quy mô vốn đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Phó Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội - chia sẻ: “Chúng tôi xác định hạ tầng đồng bộ, thủ tục nhanh gọn và đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ đầu là yếu tố then chốt. Chính sự hỗ trợ sát sao của tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp”.

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất hiện đại ngành gỗ tại Khu công nghiệp Nhơn Hội. Ảnh: Hải Yến

Theo kế hoạch, KCN Becamex Bình Định (xã Canh Vinh) phải thu hút 20 dự án với tổng vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, KCN này mới thu hút được 6 dự án, tương đương 30% chỉ tiêu, tổng vốn đăng ký 2.342 tỷ đồng.

Tương tự, KCN Hòa Hội (xã Hòa Hội) mới thu hút được 2 dự án FDI, đạt 20% chỉ tiêu về số dự án và 14% về vốn (700 tỷ đồng). Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, môi trường triển khai còn chậm; nhà máy xử lý nước thải tập trung đã xây dựng xong nhưng chưa vận hành chính thức.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nguyên nhân của việc chưa đạt chỉ tiêu không chỉ đến từ nội tại các KCN mà còn chịu tác động lớn từ bối cảnh kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, một số KCN còn hạn chế về năng lực tài chính của chủ đầu tư, hạ tầng chưa thật sự đồng bộ, công tác xúc tiến đầu tư chưa có nhiều đột phá.

“UBND tỉnh giao chỉ tiêu không chỉ để đánh giá mà nhằm tạo động lực đổi mới cách làm. Những KCN làm tốt sẽ được ghi nhận, khen thưởng; những KCN chưa đạt phải tập trung nguồn lực, khắc phục tồn tại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh.

Từ kết quả năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh xem xét khen thưởng KCN Nhơn Hòa và Nhơn Hội (Khu A); đồng thời yêu cầu các KCN Phú Tài, Long Mỹ, Becamex Bình Định và Hòa Hội tập trung khắc phục hạn chế” - ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhấn mạnh.