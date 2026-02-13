Bidiphar phấn đấu đạt doanh thu trên 2.100 tỷ đồng năm 2026

(GLO)- Ngày 13-2, Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tổ chức hội nghị người lao động nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, đơn vị phấn đấu đạt doanh thu trên 2.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, doanh thu toàn Công ty đạt 1.946 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm trước. Lợi nhuận đạt 103% so với kế hoạch, tăng trưởng 6%, phản ánh hiệu quả điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Một trong những dấu ấn quan trọng là việc hoàn thành cơ bản xây dựng, lắp đặt và mua sắm thiết bị cho nhà máy vô trùng, dự kiến đến ngày 22-1-2026 có thể tổ chức tham quan, đánh dấu bước tiến mới về năng lực sản xuất công nghệ cao.

Công tác quản trị tài chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, Công ty quản lý tốt công nợ, tồn kho và dòng tiền; chu kỳ chuyển đổi tiền mặt giảm 57 ngày; nợ xấu giảm 55%, nợ quá hạn giảm 25%; lợi nhuận tài chính tăng thêm 14 tỷ đồng so với năm 2024.

Bên cạnh đó, quản trị nhân sự được nâng tầm với việc hoàn thiện hệ thống lương 3P toàn công ty, xây dựng từ điển năng lực, ngân hàng KPI, dữ liệu hóa quy trình, luân chuyển cán bộ và đào tạo đội ngũ kế thừa.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng với hàng loạt giải pháp như: phần mềm nhân sự - tiền lương, Zalo OA, Power BI công nợ, cải tiến DMS, SAP, hợp đồng điện tử, ứng dụng kiểm tra kiến thức đầu ngày cho trình dược viên và số hóa lịch sử thiết bị.

Thương hiệu Bidiphar được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín: Top 4 doanh nghiệp dược uy tín, Top 50 doanh nghiệp niêm yết, Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành dược.

Các cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Năm qua, Công ty cũng tổ chức hiệu quả chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập, triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; đồng thời, thực hiện hơn 370 sáng kiến, mang lại hiệu quả hàng chục tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Bidiphar đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 2.100 tỷ đồng; tiếp tục đầu tư R&D, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng suất lao động trên 10%; hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng và thúc đẩy các hoạt động ESG, hướng tới phát triển bền vững.