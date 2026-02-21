Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Trang trại nuôi hơn 300 con chồn hương

Cơ duyên đến với nghề nuôi chồn hương của anh Nguyên bắt đầu từ năm 2010, trong một chuyến tham quan tại Đắk Lắk. Nhận thấy mô hình nuôi chồn phát triển tốt, đặc biệt là giá trị kinh tế cao từ sản phẩm cà phê chồn, anh quyết định mua vài cặp giống về nuôi thử nghiệm.

Anh Nguyễn Trung Nguyên với trang trại chồn hương được đầu tư xây dựng khang trang.

﻿Ảnh: N.D

Từ những bước đi ban đầu, sau 15 năm gây nuôi, trang trại của anh đã phát triển lên hơn 300 con chồn hương, trở thành một trong những cơ sở nuôi lớn tại khu vực Tây Gia Lai.

Tham quan trang trại của anh Nguyên, có thể thấy hệ thống chuồng trại được xây dựng khang trang, bố trí thành từng ô vuông vức; mỗi ô nuôi 1-3 con tùy theo từng lứa chồn khác nhau. Toàn bộ đàn chồn đều được cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Chồn hương vừa mới tách đàn. Ảnh: N.D

Theo anh Nguyên, chồn hương là loài ăn vào ban đêm, mỗi ngày chỉ ăn một lần nên không quá tốn công chăm sóc. Khí hậu Pleiku phù hợp cho chồn sinh trưởng, nguồn thức ăn như chuối dễ tìm, góp phần giảm chi phí nuôi dưỡng.

Để phòng ngừa dịch bệnh, anh đầu tư trang thiết bị thú y và mỗi năm chi hơn 100 triệu đồng mua vắc-xin do Mỹ sản xuất để tiêm phòng cho đàn chồn. Bình quân một năm, anh xuất bán khoảng 200 con chồn hương thương phẩm ra thị trường với giá 1,4-1,6 triệu đồng/kg, đồng thời cung cấp chồn giống cho người nuôi trong và ngoài tỉnh.

Chuối là một trong những nguồn thức ăn chính tại trang trại. Ảnh: N.D

“Tôi gắn bó với chồn hương vì đam mê thật sự. Ai muốn tìm hiểu mô hình, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và hỗ trợ đăng ký theo đúng quy định” - anh Nguyên chia sẻ.

Công phu tạo nên cà phê chồn

Không chỉ dừng lại ở việc bán chồn giống và thương phẩm, anh Nguyên còn là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Vào mùa cà phê chín, anh trực tiếp đến vườn lựa chọn những quả chín mọng, mỗi ngày chỉ thu hái được khoảng 10-15 kg quả đạt chuẩn. Khi cho ăn, anh chia vào từng ô chuồng, tuy nhiên trong 10 con chỉ có khoảng 6-7 con ăn được quả cà phê chín, số còn lại rất ít khi ăn.

Lựa, phơi nhân cà phê chồn là một trong những công đoạn tạo ra đặc sản cà phê chồn.

﻿Ảnh: N.D

Trang trại của anh được xây dựng nền bê tông thay vì sàn lưới như nhiều nơi khác để thuận tiện thu gom. Buổi sáng, anh nhặt hạt, loại bỏ vỏ, làm sạch, sau đó ủ 2-3 tiếng rồi mới phơi khô và bảo quản. Toàn bộ quy trình đều thực hiện thủ công, đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ.

“Cà phê chồn không thể làm vội được. Từ khâu chọn quả chín, theo dõi từng con ăn đến lúc nhặt, làm sạch và ủ hạt đều phải làm kỹ. Chỉ cần sơ suất một công đoạn là ảnh hưởng ngay đến chất lượng” - anh Nguyên nói.

Mỗi vụ cà phê, anh sản xuất được 300-400 kg cà phê chồn, chủ yếu cung cấp cho các mối quen. Giá bán trên thị trường hiện dao động 2-2,5 triệu đồng/kg, cao hơn nhiều so với cà phê thông thường.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, anh đã trồng giống cà phê Moka Cầu Đất (Lâm Đồng) ngay trong vườn nhà nhằm chủ động nguồn nguyên liệu.

Anh Nguyên đưa giống cà phê Moka Cầu Đất về trồng trong vườn nhà, tạo vùng nguyên liệu thức ăn cho chồn hương. Ảnh: N.D

Theo anh Nguyên, cà phê chồn có giá trị kinh tế cao nhưng tiêu thụ còn chậm. Hiện nay, nguồn thu chính vẫn đến từ bán giống và chồn thương phẩm. Anh Nguyên cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ phát triển mô hình khép kín từ chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ để tạo hướng đi bền vững hơn cho cà phê chồn”.