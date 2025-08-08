(GLO)- Ngày 7 và 8-8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai mở lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và sơ chế cà phê hữu cơ chuẩn EU.

Tham dự lớp tập huấn có các hộ nông dân sản xuất cà phê tiêu biểu tại một số xã như Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Păh, Bờ Ngoong và Biển Hồ.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Huỳnh Việt Hùng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

﻿Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh giới thiệu quy trình thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ EU như: khảo sát, phân tích, đánh giá mối nguy vùng sản xuất; đánh giá khả năng thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ EU; đào tạo, hướng dẫn thực hiện hồ sơ theo dõi sản xuất hữu cơ, đăng ký cấp giấy chứng nhận Organic EU…

Nông dân xã Bờ Ngoong canh tác cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đây là lớp tập huấn ngoài mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương về “Xây dựng mô hình sản xuất cà phê hữu cơ tại Gia Lai, giai đoạn 2023-2025”.