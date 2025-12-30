Gia Lai đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Tại hội nghị, Thư ký Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai đã trình bày báo cáo kết quả chấm điểm trực tuyến đối với từng hồ sơ sản phẩm, tổng hợp kết quả đánh giá và thông qua kết quả cuộc họp hội đồng. Theo đó, có 18 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.



Bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai (Phó Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh đó, 6 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, gồm: Mật bánh tổ của Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bee (xã Gào); các sản phẩm chả giò cuộn cá, chả cá chiên, cá viên chiên, chả cá hấp và chả cá cán mỏng của hộ kinh doanh cơ sở chả cá Thanh Vân 2 (phường Quy Nhơn Đông).

Đặc biệt, có 2 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất Trung ương đánh giá, công nhận OCOP 5 sao là hạt điều rang củi Hải Bình và hạt điều tỏi ớt của Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai (phường Hội Phú).

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai kiểm tra mẫu mã, chất lượng sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thế Vy nhấn mạnh: Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương. Đến nay, chương trình đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai đề nghị các chủ thể tiếp tục phát triển sản phẩm với tinh thần khởi nghiệp, chú trọng chất lượng thực chất, nâng cao ý thức đạo đức kinh doanh. Các sản phẩm đưa ra thị trường phải phù hợp với hồ sơ tự công bố, bảo đảm đúng thành phần, đúng chất lượng, đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu.

Đại diện các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

“Việc tham gia Chương trình OCOP sẽ góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm, thể hiện cam kết lâu dài về uy tín, trách nhiệm và phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu địa phương và thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại”, bà Vy kết lại.