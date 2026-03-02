Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Gượng dậy từ ruộng đồng sau lũ

Những tháng cuối năm 2025, bão số 13 cùng các đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Riêng xã Ia Dreh có trên 2.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng; nhiều diện tích lúa, mì, mía và hoa màu ngập úng, gãy đổ; chăn nuôi, trồng trọt cũng chịu tổn thất đáng kể. Song, vượt lên những mất mát ấy, người dân không chùn bước. Tinh thần tự lực, chủ động đã giúp các buôn làng nhanh chóng bắt nhịp trở lại với sản xuất và sinh hoạt thường ngày.

Khi sắc xuân còn phảng phất trên những nhành mai, buôn Blăk đã rộn ràng tiếng máy cày, máy bơm nước. Từ sáng sớm, bà con ra đồng, người cày đất, người làm cỏ, người khơi thông mương dẫn nước. Nhịp lao động khẩn trương hòa cùng câu chuyện đầu năm tạo nên bức tranh sinh động về sự hồi sinh sau lũ.

Người dân buôn Blăk (xã Ia Dreh) nhanh chóng bắt nhịp trở lại với sản xuất và sinh hoạt thường ngày. Ảnh: M.P

Trên thửa ruộng vừa được cải tạo, ông KBôr Sưng thoăn thoắt rải từng nắm giống. Thiên tai đã cuốn trôi 1,2 ha lúa gần đến kỳ thu hoạch của gia đình ông, để lại nỗi tiếc nuối và bao lo toan. Thế nhưng, giữa nắng xuân rực rỡ, người nông dân vẫn kiên trì bắt đầu lại. “Mất thì tiếc lắm, nhưng còn đất, còn sức thì còn làm. Phải xuống giống kịp thời vụ để có cái ăn, cái bán” - ông chia sẻ với giọng chắc nịch.

Không riêng gia đình ông Sưng, nhiều hộ dân tại Ia Dreh cũng đang tất bật cải tạo đất, bổ sung giống, khôi phục diện tích sản xuất. Những thửa ruộng từng bị bồi lấp nay đã được san phẳng, sẵn sàng cho mùa vụ mới. Hình ảnh người nông dân cặm cụi giữa đồng không chỉ là nhịp lao động đầu năm mà còn là biểu tượng của ý chí vượt khó.

Ông KBôr Sưng (buôn Blăk, xã Ia Dreh) gieo sạ kịp thời vụ. Ảnh: M.P

Theo ông Cao Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dreh, ngay sau khi bão lũ đi qua, địa phương đã phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất bị bồi lấp, chuẩn bị giống và vật tư sản xuất. Công tác rà soát thiệt hại được triển khai khẩn trương, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền để bà con không bỏ ruộng sau thiên tai. Đồng thời, hỗ trợ kịp thời để người dân yên tâm xuống giống trở lại” - ông Dũng cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Ia Dreh động viên người dân buôn Blăk khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng bởi mưa bão. Ảnh: M.P

Tại xã Ia Rsai, mưa bão làm thiệt hại hơn 939 ha cây trồng. Chính quyền xã đã vận động các hộ thu hoạch sớm diện tích bị ảnh hưởng nặng, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện thực tế. Nhiều diện tích mì trước đây bị hư hại nay đã phủ xanh màu thuốc lá. Sau Tết, bà con tích cực chăm sóc với kỳ vọng một mùa vụ thuận lợi.

Ông Võ Ngọc Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, thông tin: Vụ đông xuân 2025-2026, toàn xã đã gieo trồng hơn 3.500 ha cây trồng các loại. Các buôn chịu thiệt hại nặng cơ bản hoàn thành xuống giống đúng tiến độ. Chính quyền tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất và bảo đảm ổn định sinh kế cho người dân.

An cư để vững bước lâu dài

Cùng với việc khôi phục sản xuất, ổn định chỗ ở được các địa phương đặc biệt quan tâm, xem đây là nền tảng để người dân yên tâm gắn bó lâu dài. Tại xã Pờ Tó, khu tái định cư dành cho 160 hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các thôn 1, 2 và 3) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết.

Khu tái định cư dành cho 160 hộ dân của xã Pờ Tó. Ảnh: N.S

Những ngày đầu năm, khu dân cư mới rộn ràng tiếng cười. Từ những căn nhà tạm bợ, thường xuyên bị ngập lụt, nay bà con được sống trong những ngôi nhà khang trang, có điện, nước sạch đầy đủ. Không chỉ bảo đảm an toàn trước thiên tai, nơi ở mới còn mở ra cơ hội ổn định lâu dài.

Gia đình anh Siu Rin là một trong những hộ đã chuyển về khu tái định cư. Trong căn nhà còn thơm mùi gỗ mới, anh xúc động chia sẻ: “Gia đình được cấp gần 400 m2 đất và hỗ trợ 22 triệu đồng xây dựng nhà. Năm nay vừa dọn về nhà mới, vừa đón con đầu lòng, tôi càng quyết tâm làm ăn để cuộc sống ổn định hơn”.

Tết năm nay, gia đình anh Siu Rin (thôn 1, xã Pờ Tó) chuyển về khu tái định cư trong căn nhà còn thơm mùi gỗ mới. Ảnh: N.S

Theo ông Nguyễn Hùng Linh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Pờ Tó, việc bố trí tái định cư không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài. Địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện phát triển sinh kế, gắn an cư với lạc nghiệp.

Tại xã Ia Hiao, công tác chuẩn bị khu tái định cư cho 180 hộ dân thường xuyên bị ngập lụt cũng đang được triển khai đồng bộ. Địa phương đã hoàn tất chi trả bồi thường cho 34 hộ với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng, thu hồi 15,5 ha đất để xây dựng khu dân cư mới. Chủ tịch UBND xã Võ Hoàng Lan khẳng định đây là giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn lâu dài trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.

Cánh đồng buôn Du (xã Ia Rsai) nay đã phủ xanh màu thuốc lá. Ảnh: N.S

Từ những cánh đồng đang xuống giống ở Ia Dreh, Ia Rsai đến những mái nhà mới tại Pờ Tó, Ia Hiao, bức tranh phía Tây Gia Lai sau thiên tai đang dần sáng lên. Sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành kịp thời của chính quyền đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp các địa phương từng bước ổn định sản xuất, củng cố đời sống và khôi phục niềm tin.

Mùa xuân năm nay vì thế không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là mùa xuân của sự hồi sinh. Ở phía Tây Gia Lai, từ vùng thiên tai, một mùa xuân an lành đang dần hiện hữu, vững vàng hơn sau thử thách.