Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm

MỘC TRÀ MỘC TRÀ

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 291 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô sản phẩm còn hạn sử dụng đối với 291 sản phẩm mỹ phẩm.

Việc thu hồi nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Trong số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi, có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc với người tiêu dùng như: Paula's Choice, LEMONADE, LEO, BIO CELL, KALLENA, ZEESEA, Ciracle, MERZY, PERIPERA, ELLIPS, HUXLEY…

dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-tren-toan-quoc-291-san-pham-my-pham.png
Nước tẩy trang Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover là một trong số những sản phẩm bị đình chỉ, thu hồi. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm này; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm; đồng thời, gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 26-3-2026.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; giám sát các đơn vị thực hiện.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố có các công ty đóng chân trên địa bàn giám sát thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 1-4-2026.

Xem danh mục 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đình chỉ lưu hành tại đây.

