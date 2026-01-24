Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes (tuýp 50g) do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo đó, mẫu sản phẩm mang số lô EB01B, hạn sử dụng 080528 được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại hệ thống Go! Long Biên (Big C Thăng Long, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Natri benzoate - chất không được công bố trong thành phần trên nhãn và trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

thu-hoi-tren-toan-quoc-lo-san-pham-kem-rua-mat-vitamin-acnes.jpg
Sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; đồng thời, tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 13-2-2026, đồng thời rà soát các lô sản xuất khác của sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, báo cáo trước ngày 29-1-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; thu hồi Phiếu công bố mỹ phẩm 418/22/CBMP-BD.

Cùng với đó, kiểm tra công ty này trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm…; đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28-2-2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Hàng Noel đa dạng như cây thông, ông già Noel được trưng bày rực rỡ nhưng thị trường mua sắm Giáng sinh diễn ra trầm lắng.

Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

null