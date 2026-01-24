(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes (tuýp 50g) do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo đó, mẫu sản phẩm mang số lô EB01B, hạn sử dụng 080528 được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại hệ thống Go! Long Biên (Big C Thăng Long, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Natri benzoate - chất không được công bố trong thành phần trên nhãn và trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; đồng thời, tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 13-2-2026, đồng thời rà soát các lô sản xuất khác của sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, báo cáo trước ngày 29-1-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; thu hồi Phiếu công bố mỹ phẩm 418/22/CBMP-BD.

Cùng với đó, kiểm tra công ty này trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm…; đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28-2-2026.