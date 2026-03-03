Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá dầu thế giới tăng mạnh hơn 6% giữa leo thang quân sự ở Trung Đông

(GLO)- Ngày 3-3, giá dầu thế giới ghi nhận sự biến động mạnh, với mức tăng hơn 6%. Nguyên nhân chủ yếu là do xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung Trung Đông, vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, thị trường biến động.

Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 77,68 USD/thùng, tăng 6,60% (tương đương tăng 4,81 USD/thùng). Giá dầu WTI ở mốc 71,08 USD/thùng, tăng 6,06% (tương đương tăng 4,06 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông. Ảnh: M.T

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung Trung Đông, sau khi các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran cùng động thái đáp trả từ Tehran, buộc nhiều cơ sở dầu khí tại Trung Đông phải tạm dừng hoạt động; đồng thời, làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ả Rập Xê-út đã phải đóng cửa nhà máy lọc dầu nội địa lớn nhất sau 1 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái. QatarEnergy - Tập đoàn dầu khí quốc gia của Qatar cũng tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và chuẩn bị tuyên bố bất khả kháng đối với các lô hàng xuất khẩu.

Xung đột cũng khiến ít nhất 4 tàu chở dầu bị hư hại, 1 thủy thủ thiệt mạng và khoảng 150 tàu mắc kẹt quanh eo biển Hormuz. Mỗi ngày, lượng dầu tương đương khoảng 1/5 nhu cầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này, cùng với các tàu chở diesel, xăng và nhiều sản phẩm nhiên liệu khác tới các thị trường lớn tại châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Tuyến đường này cũng đảm nhiệm khoảng 20% tổng nguồn cung LNG toàn cầu.

OPEC+ đã nhất trí nâng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 4. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài từ 3-4 tuần, các nhà sản xuất vùng Vịnh có thể buộc phải cắt giảm sản lượng, đẩy giá Brent vượt mốc 100 USD/thùng.

null