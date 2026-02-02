Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Hà Nội

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 2-2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP. Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.

anh-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Đoàn Bình

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan thương mại nước ngoài tại Việt Nam; các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp…

Về phía tỉnh Gia Lai, dự Lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

khai-mac-hoi-cho-mua-xuan-lan-thu-nhat-nam-2026.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút chính thức khai mạc Hội chợ. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mùa Xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hy vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà tất cả mọi người cùng gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố thêm niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

dung-hd00-31-46-02still1007.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu đến du khách đặc sản cà phê Gia Lai. Ảnh: Đoàn Bình

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức nhằm chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Hội chợ được định vị không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; kết nối sản xuất - phân phối - thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa.

Cùng với đó là quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác - đầu tư - thương mại; lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

dung-hd00-33-06-19still1008.jpg
Khách nước ngoài thích thú với các sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoàn Bình

Quy mô trưng bày tại Hội chợ có diện tích khoảng 100.000 m² trong nhà và diện tích ngoài trời là 45.246 m², gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000 m²).

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu, Hội chợ đem đến “hành trình du xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

