Gia Lai: Triển khai chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2025-2027 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại theo hướng hiện đại, bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Xúc tiến thương mại qua các chương trình hội chợ, khuyến mãi tập trung để kích cầu tiêu dùng. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, năm 2025, tỉnh phấn đấu tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 10,5-11%; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa gây tăng giá bất hợp lý, giữ thị trường bình ổn trong các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, thu hút khoảng 500.000 lượt người tiêu dùng tiếp cận các chiến dịch truyền thông, xúc tiến tiêu dùng; hỗ trợ ít nhất 500 lượt doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến mãi.

Giai đoạn 2026-2027, Gia Lai tập trung phát triển hạ tầng thương mại hiện đại; nâng cấp chợ truyền thống, chợ đầu mối nông sản, đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại đô thị và nông thôn, miền núi.

Bên cạnh đó, hình thành các mô hình phân phối, bán lẻ hiện đại có bản sắc Việt, gắn với quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương; thúc đẩy phát triển thị trường bền vững và hệ sinh thái chuyển đổi số: chợ thông minh, gian hàng Việt trực tuyến, logistics số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong quản lý, phân phối hàng hóa.

Ngoài ra, tăng cường kết nối hạ tầng thương mại liên vùng, liên quốc gia thông qua cửa khẩu Lệ Thanh, cảng Quy Nhơn, sân bay Pleiku và sân bay Phù Cát, tạo hành lang thuận lợi cho giao thương và xuất nhập khẩu. Phấn đấu đưa thị trường bán lẻ tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ hàng đầu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Các chương trình chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đã giúp nhà sản xuất tiếp cận được nhiều thị trường tiềm năng. Ảnh: Vũ Thảo

Kế hoạch đã đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm như: xúc tiến thương mại qua các chương trình hội chợ, khuyến mãi tập trung để kích cầu tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận gói tín dụng ưu đãi, chính sách thuế ưu đãi, mở rộng mạng lưới chuỗi bán lẻ; bảo đảm nguồn cung ổn định, tái cơ cấu nguồn cung theo hướng bền vững, bình ổn giá cả thị trường.

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối cung-cầu, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng; hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch và môi trường cạnh tranh bình đẳng cho phát triển thị trường trong nước; hỗ trợ sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát triển hạ tầng thương mại hiện đại và hệ sinh thái chuyển đổi số.