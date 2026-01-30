Gia Lai siết chặt kiểm tra thị trường Tết Bính Ngọ 2026

(GLO)- Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung phòng - chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Siết chặt kiểm tra, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các đội quản lý thị trường (QLTT) chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, hải quan tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm chế biến, bánh kẹo, mỹ phẩm, thuốc, hàng tiêu dùng nhanh.

Quan điểm chỉ đạo là kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, không để hình thành điểm nóng, tụ điểm phức tạp trong dịp Tết.

Lực lượng QLTT kiểm tra cửa hàng bán bánh kẹo dịp Tết. Ảnh: ĐVCC

Từ ngày 12-12-2025 đến 22-1-2026, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đội QLTT số 12 đã kiểm tra, xử lý 4 vụ việc, thu nộp ngân sách hơn 178 triệu đồng, tịch thu 1.457 sản phẩm thực phẩm, buộc tiêu hủy hơn 300 sản phẩm quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, thực phẩm và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu - những mặt hàng nếu lưu thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi đó, Đội QLTT số 11 tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý 8 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, với tổng số tiền xử phạt gần 280 triệu đồng.

Nhiều mặt hàng thực phẩm không bảo đảm an toàn đã bị tịch thu, buộc tiêu hủy như: 1.200 cái bánh các loại; 150 hộp hạt điều; 180 gói hạt hướng dương; 120 kg khô gà, khô trâu, khô bò; 125 thùng bánh các loại; 8 thùng thanh cua.

Đội QLTT số 11 bắt giữ các lô hàng thực phẩm nhập lậu. Ảnh: ĐVCC

Ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh - cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chi cục đã tập trung lực lượng, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không để trống địa bàn, không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra.

Kết quả trong tháng 1-2026, lực lượng QLTT đã xử lý 43 vụ vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 471,5 triệu đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,45 tỷ đồng.

Những vụ việc trên cho thấy, cao điểm kiểm tra không chỉ là xử phạt vi phạm, mà là biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, chặn đứng nguy cơ mất an toàn cho bữa ăn, sức khỏe người dân trong dịp Tết cổ truyền”.

Hướng tới thị trường lành mạnh

Cùng với lực lượng QLTT, chính quyền cơ sở đã chủ động vào cuộc ngay từ đầu đợt cao điểm. Ông Nguyễn Tuấn Quang - Chủ tịch UBND phường Diên Hồng - cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 3.689 cơ sở sản xuất kinh doanh, 653 DN, 1 trung tâm thương mại, 1 chợ đầu mối và các chuỗi đầu mối.

UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, thiết lập đường dây nóng, tổ chức 53 lượt kiểm tra, phát hiện 43 cơ sở vi phạm, xử phạt trên 500 triệu đồng; vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh thuốc tây và hàng thời trang giả mạo nhãn hiệu.

Trong đợt cao điểm năm 2026, phường tập trung kiểm soát các khu vực đông dân cư, phát huy vai trò tổ dân phố và kênh Zalo cộng đồng để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm.

Tại khu vực biên giới, ông Lê Trọng Phúc - Chủ tịch UBND xã Ia Dom - cho hay: “Xã có đường biên giới giáp Campuchia gắn với Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo xã phối hợp chặt chẽ với Đội QLTT số 10 và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá nhập lậu; kịp thời ngăn chặn nguy cơ tập kết hàng cấm, hàng lậu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026”.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thư - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam thì thông tin: Địa phương phối hợp chặt chẽ với Đội QLTT số 1 tổ chức 98 lượt kiểm tra, không để phát sinh “điểm nóng”.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) diễn ra ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thẳng thắn chỉ ra thực trạng hàng hóa kém chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao đang đe dọa bữa ăn và sức khỏe cộng đồng; nguyên nhân xuất phát từ tư duy chạy theo lợi nhuận và sự buông lỏng trách nhiệm của một bộ phận cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng QLTT phải đổi mới cách làm, gần dân, sát doanh nghiệp, hành động vì niềm tin của nhân dân; kiên quyết không dung túng vi phạm.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu không để tồn tại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm và xác định rõ trách nhiệm từng cấp, nếu để xảy ra sản xuất hàng giả tại địa phương thì chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm.