Gia Lai: Tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm hành chính

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 26-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường bị tịch thu.

Theo đó, Chi cục QLTT tỉnh đã thành lập Hội đồng tiêu hủy với nhiều đơn vị liên quan như Chi cục QLTT, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

nhieu-thuc-pham-banh-keo-xuc-xich-chu-yeu-cho-tre-em-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-bi-tieu-huy-trong-dot-nay-anh-van-ngoc.jpg
Nhiều thực phẩm bánh kẹo, xúc xích chủ yếu cho trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tiêu hủy trong đợt này. Ảnh: Văn Ngọc

Đợt này, các lực lượng chức năng đã tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm với trị giá hơn 577 triệu đồng bị các Đội QLTT ở khu vực phía Tây Gia Lai lập biên bản tịch thu trong thời gian qua.

Các sản phẩm này chủ yếu là hàng hóa thời trang như quần, áo, giày, dép, mũ bảo hiểm, trang sức; hàng mỹ phẩm như son môi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không công bố lưu hành. Cùng với đó là các thực phẩm chức năng, thực phẩm chủ yếu cho trẻ em như bánh, kẹo, xúc xích không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng, không công bố phù hợp an toàn thực phẩm

Ngoài ra, trong số sản phẩm bị tiêu hủy đợt này có máy thuốc lá điện tử, dung dịch sử dụng thuốc lá điện tử thuộc danh mục bị cấm và xe đạp điện xuất xứ nước ngoài, chưa có chứng nhận, công bố chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

hang-chuc-ngan-san-pham-voi-tri-gia-hon-577-trieu-dong-da-bi-tieu-huy-anh-van-ngoc.jpg
Hàng chục nghìn sản phẩm với trị giá hơn 577 triệu đồng đã bị tiêu hủy. Ảnh: Văn Ngọc

Các sản phẩm được tiêu hủy bằng phương pháp đào hố, dùng xăng, dầu đốt tiêu hủy và lấp đất lại. Với một số mặt hàng như mũ bảo hiểm, máy thuốc lá điện tử, sử dụng biện pháp cơ học như dùng búa đập, ô tô cán qua. Với các xe đạp điện, sử dụng máy cắt rời các chi tiết và dùng búa đập để tiêu hủy.

Việc tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thể hiện sự nghiêm túc, công khai và minh bạch trong công tác xử lý tang vật vi phạm của lực lượng QLTT. Qua đó, góp phần ngăn chặn triệt để khả năng tái sử dụng hoặc đưa hàng hóa vi phạm quay trở lại thị trường.

