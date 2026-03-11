Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ia Băng: Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT

KHÁNH PHONG
(GLO)- Chiều 10-3, tại Công an xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm ghi nhận tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Chủ tịch UBND xã Ia Băng Nguyễn Trường Sinh đã khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an xã vì có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

glo-ia-bang-khen-thuong.jpg
Chủ tịch UBND xã Ia Băng Nguyễn Trường Sinh (ở giữa) khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: K.P

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 6-3, Công an xã Ia Băng bắt quả tang tại nhà anh T. (trú làng Broch) 3 thanh niên gồm: A.M (SN 1993, trú làng Broch), K.K (SN 2012, trú làng ADơk Kông) và G. (SN 2005, trú thôn Bia Tĩh) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như bật lửa gas, chai nhựa cắt ghép, ống thủy tinh dạng móc câu và 2 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu chứa tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

