Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thắt chặt tình đoàn kết

Dù mới kết nghĩa nhưng Công an xã Tuy Phước Tây và làng Hiệp Tiến (xã Canh Vinh) đã nhanh chóng tạo dựng sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Người dân làng Kuk Đak (xã Đak Pơ) tự giác giao nộp súng hơi tự chế cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh). Ảnh: ĐVCC

Ông Đặng Minh Nhật - Trưởng thôn Hiệp Tiến - cho biết, thời gian qua, làng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là lần đầu tiên làng kết nghĩa với một đơn vị Công an, giúp mối liên hệ trở nên thường xuyên, chặt chẽ hơn, nhất là trong việc vận động bà con chấp hành pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Từ khi có đơn vị Công an kết nghĩa, người dân trong làng mạnh dạn trao đổi, cung cấp thông tin nếu phát hiện vấn đề bất thường” - ông Nhật chia sẻ.

Tại lễ kết nghĩa vào ngày 3-2-2026, bên cạnh việc trao quà tết cho người dân làng Kuk Đak (xã Đak Pơ), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) còn lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua buổi tuyên truyền, người dân trong làng đã tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng hơi tự chế.

Ông Đinh Drung - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kuk Đak - cho hay, hoạt động tuyên truyền đã giúp người dân nắm rõ hơn các hành vi bị nghiêm cấm, hiểu rõ trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện các vụ việc liên quan đến ANTT.

Tương tự, vào ngày 24-1-2026, Phòng Kỹ thuật hình sự (CA tỉnh) phối hợp với Siêu thị GO! An Nhơn tổ chức kết nghĩa với buôn Thành Công (xã Uar). Qua đó, tạo kênh phối hợp trực tiếp, bền chặt giữa lực lượng Công an và người dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Thượng tá Nguyễn Văn Thư - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - chia sẻ: Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa gắn kết giữa lực lượng Công an, DN và chính quyền địa phương với người dân mà còn thể hiện sự chủ động đồng hành cùng cơ sở trong công tác giữ gìn ANTT, chăm lo đời sống nhân dân.

“Đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ an sinh xã hội, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vận động bà con chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng ổn định, phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” - thượng tá Nguyễn Văn Thư thông tin.

Nâng cao hiệu quả giữ gìn ANTT

Tính đến nay, Công an tỉnh có 35 đơn vị gồm các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường đã kết nghĩa với 46 thôn, làng. Hiện các phòng nghiệp vụ và Công an xã, phường trên toàn tỉnh đang tiếp tục mở rộng việc kết nghĩa với các thôn, làng, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với người dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại cơ sở, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết, thông qua hoạt động kết nghĩa, đơn vị phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính như cấp căn cước, định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

“Chúng tôi mong muốn cùng địa phương đồng hành hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT, xây dựng thôn, làng bình yên, ổn định lâu dài” - Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa nhấn mạnh.

Trong khi đó, trung tá Trương Quốc Sỹ - Trưởng Công an xã Tuy Phước Tây, cho rằng hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị Công an với làng, dù khác địa bàn nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững bình yên ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

“Khi người dân tin tưởng, chủ động phối hợp cung cấp thông tin thì công tác phòng ngừa, xử lý vụ việc ngay từ đầu sẽ hiệu quả hơn, hạn chế phát sinh phức tạp” - Trung tá Trương Quốc Sỹ nói.

Cán bộ Công an xã Tuy Phước Tây trao quà Tết cho người dân làng Hiệp Tiến, xã Canh Vinh. Ảnh: K.A

Căn cứ đặc thù từng địa bàn, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng cách làm phù hợp, chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của người dân; qua đó tạo sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng. Công an với nhân dân.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - khẳng định, lực lượng Công an sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời lắng nghe, giải quyết những vấn đề phát sinh, qua đó củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó bền chặt với nhân dân.

“Chúng tôi tin rằng sự gắn kết này chính là nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và thịnh vượng hơn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” mà lực lượng Công an luôn gìn giữ và phát huy” - Đại tá Ngô Cự Vinh khẳng định.