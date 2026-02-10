Mở rộng kết nối, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trước yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới, Công an các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã và đang đa dạng hóa, mở rộng các kênh kết nối trực tiếp, trực tuyến với nhân dân.

Việc này góp phần nâng cao hiệu quả nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý tin báo ngay từ cơ sở, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đa dạng kênh kết nối

Nhằm bảo đảm ANTT đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, Công an phường Quy Nhơn Nam triển khai mô hình “Ứng dụng Zalo trao đổi thông tin ANTT, phòng - chống tội phạm giữa Công an phường và các cơ sở kinh doanh lưu trú”, qua đó tạo kênh kết nối trực tuyến giữa lực lượng chức năng và chủ cơ sở.

Công an phường Quy Nhơn Nam triển khai mô hình “Ứng dụng Zalo trao đổi thông tin ANTT, phòng - chống tội phạm giữa Công an phường và các cơ sở kinh doanh lưu trú” đến người dân. Ảnh: K.A

Thông qua nhóm Zalo, các thông tin liên quan đến khách lưu trú, tình hình ANTT cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được trao đổi nhanh chóng, thường xuyên.

Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, các cơ sở lưu trú có thể phản ánh ngay để lực lượng Công an kịp thời kiểm tra, xử lý, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Chị Võ Thị Mỹ Hảo - chủ Nhà nghỉ Viễn Dương (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, việc tham gia nhóm kết nối ANTT giúp các cơ sở lưu trú chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời phòng ngừa rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Khi phát hiện khách có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, trộm cắp, gây rối…, các cơ sở đều thông tin ngay lên nhóm để Công an kịp thời nắm bắt.

“Nhờ có kênh kết nối này, hoạt động kinh doanh an toàn hơn, tình hình ANTT khu vực được giữ ổn định; bản thân tôi cũng thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm ANTT, tố giác tội phạm” - chị Hảo chia sẻ.

Công an xã Vân Canh phát huy vai trò của già làng, người có uy tín để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và đảm bảo ANTT. Ảnh: K.A

Với đặc thù 63% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Công an xã Vân Canh phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, ông Sô Y Tuấn - người có uy tín làng Canh Lãnh, vẫn cùng lực lượng Công an xã đến từng hộ dân hỗ trợ cập nhật thông tin cư trú, đồng thời vận động bà con nâng cao cảnh giác, chủ động thông báo khi phát sinh vụ việc phức tạp.

Ông Tuấn chia sẻ: “Mình được bà con tin tưởng thì phải có trách nhiệm cùng Công an giữ bình yên cho làng”.

Hiện toàn xã có 71 già làng, người có uy tín tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, hòa giải và nắm tình hình địa bàn. Theo Trung tá Đinh Anh Quốc - Phó Trưởng Công an xã Vân Canh, đây là lực lượng cầu nối quan trọng, giúp Công an kịp thời nắm bắt tình hình từ sớm, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn.

Công an xã Đak Đoa tạo kênh trao đổi thông tin 2 chiều giữa Công an xã và người dân. (Trong ảnh: Những chiếc móc khóa với thông điệp kết nối ngắn gọn). Ảnh: K.A

Trong khi đó, Công an xã Đak Đoa đã xây dựng, vận hành hệ thống kênh thông tin ANTT trên mạng xã hội, gồm fanpage chính danh “Công an xã Đak Đoa”, trang Zalo Official Account Công an xã và 25 nhóm Zalo thôn, tạo kênh trao đổi thông tin 2 chiều giữa Công an xã và người dân.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, fanpage đã tiếp cận hơn 28.000 lượt người theo dõi, gần 3.000 người dân tham gia các nhóm Zalo thôn; qua đó tiếp nhận hàng trăm nguồn tin phản ánh ANTT, đồng thời hỗ trợ giải đáp nhiều thủ tục hành chính cho người dân.

Công an xã cũng triển khai mô hình “Móc khóa an ninh - Kết nối bình yên”, phát hơn 4.000 móc khóa tích hợp số điện thoại trực ban và mã QR truy cập fanpage, cùng việc ứng dụng trợ lý ảo phục vụ tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối, giữ ổn định địa bàn.

Phát huy sức dân giữ vững ANTT

Theo Công an tỉnh, hiện toàn tỉnh duy trì 67 mô hình bảo đảm ANTT với 5.875 điểm xây dựng, nhân rộng; tất cả đều được lập hồ sơ theo dõi, quản lý tại cơ sở.

Cùng với việc đa dạng hóa, mở rộng các kênh kết nối trực tiếp và trực tuyến giữa lực lượng Công an và người dân, nhiều nguồn tin giá trị đã được tiếp nhận, xử lý kịp thời, giúp phát hiện sớm, giải quyết nhanh các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Thực tế cho thấy, khi được cung cấp thông tin đầy đủ và có kênh phản ánh thuận tiện, người dân không còn đứng ngoài mà chủ động tham gia phòng ngừa tội phạm, giữ gìn bình yên khu dân cư.

Ông Nguyễn Minh Thăng (thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, từ khi địa phương duy trì các kênh trao đổi thông tin với lực lượng Công an, người dân chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, cùng nhau nhắc nhở, giữ gìn an ninh xóm làng.

“Khi phát hiện người lạ hoặc vụ việc bất thường, bà con báo ngay cho Công an xã; nhờ vậy tình hình địa bàn ổn định hơn, người dân yên tâm sinh sống, làm ăn” - ông Thăng chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; triển khai tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, cùng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Đáng chú ý, qua một năm triển khai mô hình vận động “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” gắn với quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, nhiều địa bàn giữ vững ổn định, hiệu quả công tác phòng ngừa, bảo đảm ANTT tiếp tục được củng cố.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh: “Việc xây dựng, duy trì các kênh kết nối với nhân dân không chỉ giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở mà quan trọng hơn là khơi dậy trách nhiệm, vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ bình yên địa phương.

Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc”.