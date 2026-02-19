Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

(GLO)- Với nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại cơ sở.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi bà con đi làm rẫy về, tranh thủ buổi trưa, buổi chiều, Tổ Bảo vệ ANTT làng Canh Thành (xã Vân Canh) cùng Ban quản lý làng phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật. Nội dung tập trung nhắc nhở không buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ; cảnh giác phòng ngừa trộm cắp tài sản; nhận diện tác hại của ma túy, bia rượu và cách phòng tránh... Cách tuyên truyền phổ biến gọn, nhanh, gần gũi ấy giúp bà con dần nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa vi phạm, giữ gìn ANTT trong cộng đồng.

Ban quản lý làng và Tổ Bảo vệ an ninh trật tự làng Canh Thành (xã Vân Canh) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho hộ dân tại khu dân cư. Ảnh: D.Đ

Ông Đoàn Văn Lập (52 tuổi, người Chăm H’roi, làng Canh Thành) chia sẻ: “Những buổi tuyên truyền thế này rất thiết thực, nói đúng điều và việc bà con gặp hằng ngày nên dễ hiểu, dễ nhớ. Nhờ được giải thích cụ thể, tôi biết rõ việc nên làm, không nên làm, nhất là dịp Tết. Tôi cũng nhắc con cháu, người thân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và địa phương”.

Theo Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT làng Canh Thành Trần Văn Bình, toàn làng hiện có 327 hộ với 1.206 nhân khẩu, trong đó đồng bào Chăm H’roi chiếm khoảng 90%. Trước đây, do điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, một số người dân chưa nắm rõ quy định pháp luật, dẫn đến những vi phạm đáng tiếc.

Từ đó, Tổ đã phối hợp chi bộ, Ban quản lý làng và người uy tín đến từng hộ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cụ thể. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, tình trạng vi phạm pháp luật của người dân giảm rõ rệt; không phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, giúp tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết hơn.

Tại xã An Toàn-nơi có đông đồng bào Bana sinh sống, Đảng ủy, UBND xã xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các thôn còn tồn tại tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật và các quy định.

Ông Đinh Văn Nghin - Chủ tịch UBND xã An Toàn - cho biết: Xã xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải sát thực tế đời sống của người dân. Nội dung được chọn lọc ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ, ngôn ngữ của bà con.

Cùng với đó xã còn phối hợp Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Quy Nhơn, Sở Tư pháp) tăng cường tuyên truyền các luật gắn trực tiếp đời sống như Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Lâm nghiệp... Khi người dân hiểu luật, họ sẽ chủ động chấp hành và biết cách bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở

Trong năm 2025, UBND các xã Đak Pơ, Kông Bơ La, Tơ Tung, Phú Thiện, Uar, Bàu Cạn, Kdang và Ia Phí phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Pleiku (cũ) tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề phổ biến pháp luật, truyền thông trực tiếp về trợ giúp pháp lý cho 370 già làng, trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ cơ sở và người dân. Nội dung tập trung vào những quy định gắn với đời sống như đất đai, hôn nhân gia đình, hộ tịch, khiếu nại, tố cáo…

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giúp bà con biết cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, hạn chế vi phạm và phát sinh tranh chấp ngay từ cơ sở. Cũng từ đó người dân dần hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, tự điều chỉnh hành vi trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Quy Nhơn (Sở Tư pháp tỉnh) tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện Nội dung số 2 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS (Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025), Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, tổ chức 143 lớp tập huấn pháp luật và công nghệ thông tin cho già làng, người uy tín; lắp đặt 20 cụm pa nô, cấp phát 59.200 tờ rơi về trợ giúp pháp lý; sản xuất 50 video clip, bản tin bằng tiếng Việt, Jrai, Bana; đầu tư 41 bộ máy vi tính phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại vùng DTTS và miền núi.

Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - khẳng định: Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng bào các DTTS kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để chống phá, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.