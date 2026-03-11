Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là 2 đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Theo hồ sơ, Phước đã có 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Phương có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Phước (trái) và Phương đã bị Công an phường Hội Phú bắt vì trộm cắp tài sản. Ảnh: ĐVCC

Sáng 4-3, Phước và Phương điều khiển xe máy đến 1 căn nhà trên hẻm đường Đặng Trần Côn, thấy 1 chiếc túi xách để trên xe máy trước sân không có người trông coi.

Phương đứng cảnh giới cho Phước vào lấy trộm chiếc túi xách, bên trong có 1 chiếc laptop hiệu ASUS của anh L.M.T. (SN 1982, trú tại phường An Phú).

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh, khoanh vùng và làm rõ 2 đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp trên là Phước và Phương.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hội Phú xác định 2 đối tượng trên đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường, cùng một số vụ tại các phường lân cận và xã Đak Đoa.