Bản án 2 năm 6 tháng tù đối với đối tượng nhiều lần vi phạm pháp luật về ma túy

(GLO)- Ngày 2-6, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (phường Pleiku), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 7 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với Võ Hoàng Quân Bảo (SN 1995) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2-12-2025, Bảo đã trộm cắp 21,5 kg cà phê tươi tại vườn của một hộ dân ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai với mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, khi đang mang số cà phê trên đi tiêu thụ, Bảo bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản. Tại cơ quan điều tra, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Võ Hoàng Quân Bảo nhận bản án 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Kết quả giám định và xét nghiệm cho thấy Bảo dương tính với heroin. Quá trình điều tra mở rộng xác định, ngày 1-12-2025, sau khi được một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch cho một gói heroin, Bảo đã hai lần sử dụng hết số ma túy này bằng các dụng cụ như kim tiêm và nước cất.

Bảo có nhân thân xấu, từng hai lần bị xét xử về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (18 tháng tù) và “Trộm cắp tài sản” (15 tháng tù). Ngoài ra, vào các năm 2021 và 2023, Bảo còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Hoàng Quân Bảo 2 năm 6 tháng tù giam.

Phiên tòa xét xử lưu động góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các học viên đang cai nghiện, giúp họ trực tiếp chứng kiến hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tái phạm.

Tham dự phiên tòa, học viên H.T.N chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được dự một phiên tòa liên quan đến ma túy. Qua đó, tôi hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật. Bản thân từng mắc sai lầm vì ma túy nên tôi rất ân hận và quyết tâm cai nghiện để sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.”

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (phường Pleiku).

Trung tá Trần Đình Hùng, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, cho biết: Điều 256a Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) quy định người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 đến 3 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: đang trong thời gian cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc; đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện; đang bị quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và đã từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hoặc trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện hoặc điều trị nghiện.

Đối với Võ Hoàng Quân Bảo, mặc dù đã nhiều lần bị xử lý và từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, việc xử lý hình sự đối tượng là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung.