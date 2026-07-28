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Gia Lai: Bắt giữ 8 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Công an xã Chư Sê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá 1 nhóm tội phạm, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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8 đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Ảnh: Chí Trung

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, khoảng 20 giờ ngày 25-7, Công an xã Chư Sê đã bắt quả tang đối tượng Rah Lan Mên (SN 2002, trú tại xã Chư Sê) đang bán 1 đoạn ống nhựa bên trong chứa ma túy dạng đá cho Kpuih Mô Sê (SN 2008, trú tại xã Chư Sê) và Rơ Lan Hláo (SN 2010, trú tại xã Bờ Ngoong).

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Đối tượng Mên mua ma túy về rồi chia nhỏ bán lại kiếm lời. Ảnh: Chí Trung

Tại cơ quan Công an, Mên khai nhận: Chiều cùng ngày, đối tượng đã dùng 1 triệu đồng mua ma túy đá của đối tượng Trần Mạnh Vũ (SN 1987, trú tại xã Chư Sê) mang về chia nhỏ để bán lại kiếm lời.

Trước khi bán cho Mô Sê và Hláo, Mên đã bán cho Hồ Viết Thịnh (SN 1995) và Đỗ Văn Nam (SN 1991, cùng trú tại xã Chư Sê).

Dựa trên thông tin khai thác từ Mên, Công an xã Chư Sê cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bóc gỡ các đối tượng có liên quan.

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Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của Hiển. Ảnh: Chí Trung

Theo đó, Thịnh khai nhận đã mua ma túy của Mên rồi mang đến nhà của bạn là Trần Văn Hiển (SN 1992, trú tại xã Chư Sê) để cùng Hiển và Nguyễn Văn Vương (SN 1993, trú tại xã Chư Sê) sử dụng. Lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà Hiển một số dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Đồng thời, các trinh sát đã tiến hành làm việc với Vũ. Vũ khai nhận: Tối 22-7, đối tượng đã đến khu vực ngã 3 Hàm Rồng mua ma túy đá của một người không xác định nhân thân, lai lịch với giá 5 triệu đồng rồi mang về Chư Sê.

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Đối tượng Huân bị bắt giữ cùng số ma túy đang mang đi bán. Ảnh: Chí Trung

Ngoài số đã bán cho Mên, Vũ đưa cho Rah Lan Huân (SN 2007, trú tại xã Chư Sê) 14 đoạn ống nhựa bên trong chứa ma túy để mang đi bán. Lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Huân cùng tang vật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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