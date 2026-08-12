Gian dối hồ sơ để được cấp thẻ nhà báo bị xử lý thế nào?

(GLO)- Người kê khai và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị cấp thẻ nhà báo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của thông tin, tài liệu trong hồ sơ. Nếu có hành vi gian dối, việc xử lý căn cứ tính chất, mức độ và hành vi vi phạm cụ thể.

Theo Thông tư số 19/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, trách nhiệm đối với hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo được quy định cụ thể.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của tài liệu, giấy tờ và nội dung thông tin thuộc trách nhiệm xác nhận trong hồ sơ.

Người đứng đầu còn phải bảo đảm người được đề nghị đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật Báo chí và có hoạt động báo chí đúng với nội dung kê khai.

Về phía cá nhân, người đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của tài liệu, giấy tờ và nội dung thông tin do mình kê khai.

Luật Báo chí số 126/2025/QH15 cũng quy định các trường hợp không được xét cấp thẻ như: người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên mà chưa hết 12 tháng; người đã bị kết tội nhưng chưa được xóa án tích; người bị thu hồi thẻ do vi phạm pháp luật mà chưa quá 12 tháng…

Đối với người đã được cấp thẻ, Luật quy định thu hồi thẻ trong một số trường hợp, trong đó có vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí; sử dụng thẻ nhà báo không đúng mục đích gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, Thông tư 19/2026/TT-BVHTTDL không quy định cứ kê khai thông tin gian dối trong hồ sơ để được cấp thẻ nhà báo là đương nhiên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc xử lý phải căn cứ vào hành vi cụ thể, tính chất, mức độ, hậu quả và quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.