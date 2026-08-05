Tuyên án tử hình 2 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 13 kg ma túy

(GLO)- TAND TP. Hồ Chí Minh vừa tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hơn 13 kg ma túy. Trong đó, Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994) và Lê Đức Anh (SN 2000) bị tuyên phạt tử hình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 2003) bị tuyên tù chung thân; 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7-12 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hồng Hào/Tiếng chuông

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 5-7-2024, trong lúc tuần tra tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (nay thuộc phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh), lực lượng công an phát hiện Lê Gia Tuấn chở Phan Thành Lộc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình khám xét điện thoại của 2 đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, từ đó mở rộng điều tra và triệt phá toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 4-2024, Phạm Thị Diễm Nhi tham gia đường dây do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh "Hạt Dẻ") điều hành. Nhi được đưa vào nhóm Telegram mang tên "Lên đơn" để nhận chỉ đạo.

Khi có khách đặt mua, các đối tượng chia nhỏ ma túy, ngụy trang trong túi thực phẩm, hộp thuốc lá điện tử rồi thuê xe ôm công nghệ giao cho người mua nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hơn 7,5 kg Methamphetamine, hơn 5,3 kg Ketamine, nhiều viên thuốc lắc (MDMA) cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác, máy hút chân không, dụng cụ phân chia ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 quả lựu đạn M67, 1 khẩu súng quân dụng và nhiều vật chứng khác. Tổng khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 13 kg.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đăng Niệm hiện không có mặt tại địa phương, chưa xác định được nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của đối tượng này để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.