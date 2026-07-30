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Gia Lai: 3 bị cáo lãnh án 30 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết

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MINH NGỌC
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(GLO)- Chiều 29-7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Siu Thái (SN 1993, trú tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), Trương Minh Hiếu (SN 1987, trú tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Võ Văn Khìa (SN 1971, trú tại phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp). ​

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Siu Thái bản án tổng cộng 16 năm tù giam về 2 tội danh “Phá hoại chính sách đoàn kết” và “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; 2 bị cáo Trương Minh Hiếu và Võ Văn Khìa cùng lãnh bản án 7 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

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3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (từ trái qua): Võ Văn Khìa, Siu Thái, Trương Minh Hiếu. Ảnh: Minh Ngọc

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2025 đến tháng 7-2025, thông qua sự giới thiệu và chỉ đạo của đối tượng Siu Luar (đang ở Mỹ), Siu Thái đã liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ các đối tượng phản động bên ngoài. Nhóm này đã lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, hứa hẹn tìm việc làm và cuộc sống "sung sướng" ở nước ngoài để lôi kéo, kích động nhiều người dân tộc thiểu số thiếu kiến thức pháp luật ở Gia Lai trốn đi Thái Lan. ​Vì mục đích vụ lợi, từ tháng 3-2025 đến ngày 22-7-2025, Siu Thái đã móc nối với Trương Minh Hiếu và Võ Văn Khìa nhiều lần tổ chức cho 18 người trốn sang Campuchia để sang nước thứ ba. Trong đó, Siu Thái trực tiếp 4 lần tổ chức cho 18 người xuất cảnh trái phép, thu lợi bất chính hơn 13,9 triệu đồng. Trương Minh Hiếu và Võ Văn Khìa tham gia 4 chuyến vận chuyển, đưa 14 người qua khu vực biên giới các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh sang Campuchia, lần lượt hưởng lợi 6,8 triệu đồng và 1,7 triệu đồng.

​Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kết luận: hành vi của bị cáo Siu Thái đã phạm vào tội "Phá hoại chính sách đoàn kết" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trương Minh Hiếu và Võ Văn Khìa phạm tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã phân tích, làm rõ hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến khối đại đoàn kết các dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Việc đưa các đối tượng ra xét xử công khai thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho người dân trước các âm mưu, thủ đoạn lôi kéo của các tổ chức phản động.

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